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На GitHub стали доступны VR-моды для Resident Evil 2 и 3
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 VR моды для Resident Evil 2 и 3 теперь стали доступны на GitHub. Они были созданы разработчиком программного обеспечения под ником praydog, который предоставляет их бесплатно.

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 Моды от Praydog позволяют пользователям играть в обе игры от первого лица, предоставляя возможность двигать головой, а также обеспечивают полную поддержку контроллера движений. Другие особенности модов включают просмотр кат-сцен в 3D без перехода в виртуальное окно и реалистичное поведение оружия, например, физические повреждения ножом, метание гранат и другие.

 Это не первые игры серии Resident Evil, в которые можно играть в виртуальной реальности; Resident Evil 4 была официально запущена на Oculus Quest 2 в прошлом году, а Resident Evil 7 уже некоторое время была доступна исключительно на PlayStation VR. Разработчик также работает над полноценным модом для Resident Evil 8, в котором в настоящее время еще не полноценно функционирует управление движением.

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 Чтобы попробовать моды, пользователям необходимо иметь оригинальные копии каждой из игр, а также достаточно мощную систему, чтобы можно было запускать дополнительные элементы VR. Скачать файлы мода v1.1 с GitHub можно по данной ссылке.

#resident evil #resident evil 3 #resident evil 2 #github
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