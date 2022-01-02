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Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
Такая информация появилась в одном из сообщений на сайте QuasarZone
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 Сегодня на портале QuasarZone появилось сообщение, утверждающее, что разработка видеокарты EVGA RTX 3090 Ti находится на последней стадии. Следует отметить, что предыдущие слухи о видеокарте RTX 3090 Ti Kingpin также возникли на QuasarZone после того, как редакторская сайта группа получила косвенное подтверждение нахождения её в разработке во время прямой трансляции от сотрудника EVGA.

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 Новая информация предполагает, что GeForce RTX 3090 Ti Kingpin потребует два 12-контактных разъема питания. Это разъем питания нового поколения PCIe Gen 5.0, о котором уже ходили слухи. Он имеет 12 стандартных контактов и 4 канала данных, которые, однако, не являются обязательными. Пока неясно, как производители назовут этот разъем, но, похоже, он полностью совместим с существующим 12-контактным разъемом от компании NVIDIA (Molex Microfit 3.0).

 Благодаря наличию двойных 12-контактных разъемов питания карте теоретически можно передать до 1275 Вт энергии, что является значительным улучшением и на 750 Вт большей мощности, которую можно передать по трем 8 контактным разъемам с их максимальной пропускной способностью в 525 Вт.

 По слухам, существующие системы жидкостного охлаждения в Hydro Copper для RTX 3090 Kingpin не будут совместимы с новой моделью. Также следует отметить, что изменение разъема питания - не единственное серьезное отличие от оригинальной модели RTX 3090. Новая RTX 3090 Ti также будет иметь в два раза меньше чипов памяти, поскольку они будут иметь вдвое больший объем, а их скорость составит 21 Гбит/с.

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 В сообщении также говорится, что стоимость существующей модели Kingpin может быть снижена, в то время как новый вариант получит более высокий MSRP. Рекомендованная розничная цена оригинальной видеокарты составляет 2000 долларов. Ожидается, что NVIDIA предоставит информацию об этой модели во время пресс-конференции на выставке CES 2022, а выход RTX 3090 Ti состоится 27 января.

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