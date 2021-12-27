Данный чип станет основой для видеокарт Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400

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Ресурс Videocardz опубликовал первое изображение кристалла нового чипа AMD Navi 24. По слухам, этот кристалл будет лежать в основе видеокарт Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400 начального уровня. Navi 24 должен стать последним чипом, который выйдет в серии AMD RDNA2.

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Размер кристалла предположительно составляет всего 141 мм², что делает его самым маленьким представителем Navi от AMD за последнее время. Однако, по спецификациям, Navi 24 имеет только 16 вычислительных модулей, что в общей сложности составляет 1024 ядра, а получит infinity cache объемом 16 МБ и узкую 64-битную шину.

Для сравнения, кристалл AMD Navi 23, который в настоящее время используется в Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT среднего класса, значительно больше - 236 мм² и имеет вдвое больше вычислительных блоков, а также в 4 раза больший Infinity Cache и 128-битную шину. Таким образом, можно ожидать, что любой графический процессор, оснащенный кристаллом Navi 24, будет как минимум в 2 раза медленнее, чем Radeon RX 6600 XT. Однако производительность должна быть достаточной для видеокарты начального уровня.

На данный момент единственными известными видеокартами, которые могут получить Navi 24, являются Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400. Согласно другой информации Videocardz, характеристики Radeon RX 6500 XT включают 1024 ядра, 4 ГБ память GDDR6 16 Гбит/с, 64-битную шину и максимальную мощность 107 Вт.

Технические характеристики Radeon RX 6400 немного ниже, чем у Radeon 6500 XT: всего 768 ядер и 4 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с. Однако, по слухам, энергопотребление этой карты составляет всего 53 Вт, что вдвое меньше, чем у Radeon RX 6500 XT.

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Больше информации о Navi 24 нам станет известно на выставке CES 2022. Однако на розничном рынке будет доступна только Radeon RX 6400 XT, тогда как Radeon RX 6400 является видеокартой для производителей готовых систем.