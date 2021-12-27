Такое сообщение появилось в сети от одного из пользователей Twitter

реклама

Как многим известно, компания Xiaomi представит серию флагманских смартфонов Xiaomi 12 завтра на специальном мероприятии. Китайский производитель недавно подтвердил, что последняя версия ее оболочки MIUI 13 также дебютирует в этот день, и теперь объявила, что смартфоны Xiaomi 12 будут поставляться с MIUI 13 из коробки. Хотя такой ход событий предполагался уже в течение некоторого времени, Xiaomi впервые это подтвердила, и Xiaomi 12/Xiaomi 12 Pro выйдут в продажу под управлением MIUI 13. В нынешнем виде оболочка MIUI 13 выглядит как последовательное обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition, при этом Xiaomi в новой версии в основном сосредоточилась на улучшении работы приложений и функций. Вряд ли это плохо, поскольку MIUI уже имеет множество полезных функций, и большинство претензий пользователей связано с производительностью.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Вслед за смартфонами Xiaomi 12 компания запланировала обновить еще 11 устройств до MIUI 13 в Китае. В этот список входят серия Mi 11, смартфоны Redmi K40 и другие популярные модели. Глобальное распространение прошивок на основе MIUI 13 ожидается в январе наступающего года.