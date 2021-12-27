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Xiaomi подтвердила выход Xiaomi 12 с предустановленной MIUI 13
Такое сообщение появилось в сети от одного из пользователей Twitter
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 Как многим известно, компания Xiaomi представит серию флагманских смартфонов Xiaomi 12 завтра на специальном мероприятии. Китайский производитель недавно подтвердил, что последняя версия ее оболочки MIUI 13 также дебютирует в этот день, и теперь объявила, что смартфоны Xiaomi 12 будут поставляться с MIUI 13 из коробки. Хотя такой ход событий предполагался уже в течение некоторого времени, Xiaomi впервые это подтвердила, и Xiaomi 12/Xiaomi 12 Pro выйдут в продажу под управлением MIUI 13. В нынешнем виде оболочка MIUI 13 выглядит как последовательное обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition, при этом Xiaomi в новой версии в основном сосредоточилась на улучшении работы приложений и функций. Вряд ли это плохо, поскольку MIUI уже имеет множество полезных функций, и большинство претензий пользователей связано с производительностью.

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 Вслед за смартфонами Xiaomi 12 компания запланировала обновить еще 11 устройств до MIUI 13 в Китае. В этот список входят серия Mi 11, смартфоны Redmi K40 и другие популярные модели. Глобальное распространение прошивок на основе MIUI 13 ожидается в январе наступающего года.

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