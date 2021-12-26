Новинки показывают неплохие результаты в синтетических тестах в сравнении с конкурентами от AMD

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На сайте Chiphell один из пользователей опубликовал серию обзоров, посвященных четырехъядерным процессорам Intel Core i3-12100 и Core i3-12300, а также шестиядерного Core i5-12400. Каждый из этих процессоров к самой дешевой линейке Alder Lake-S, о которой должно быть объявлено в начале января. В обзоре представлены квалификационные образцы трех моделей: QYVQ, QYVR, QYHW, QTVM, каждая из которых, вероятно, имеет почти идентичные характеристики с розничными образцами.



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Интересно, что процессор Core i5-12400 был представлен в двух вариантах с ревизиями C0 и H0. Последний должен быть основан на новом кристалле для настольных ПК Alder Lake, в котором отсутствуют энергоэффективные ядра, а C0 - это урезанная версия существующих высокопроизводительных процессоров для настольных ПК. Между двумя процессорами нет разницы в производительности, но есть некоторые изменения с точки зрения энергопотребления и тепловыделения. Однако они небольшие, и, как утверждает источник, это не должно сильно волновать будущих покупателей данной модели в случае, если Intel выпустит на рынок оба варианта.

Все процессоры тестировались с памятью Apacer NOX DDR4-4266 МГц и материнскими платами на чипсетах Z690 и X570.

Синтетические данные, представленные в обзорах для четырехъядерных процессоров, были найдены ресурсом 3DCenter.

Процессоры Alder Lake могут обгонять линейку AMD по производительности на величину до 33%. Четырехъядерные процессоры AMD основаны на микроархитектуре Zen2 «Renoir», а APU Zen3 «Cezanne» не доступны для розничной покупки. Однако даже такие APU AMD Zen3, как Ryzen 5350G, с трудом могут догнать в синтетических тестах новинки от Intel. Ситуация вряд ли изменится до тех пор, пока AMD не выпустит серию Renoir-X, в которой отсутствует встроенная графика. Процессоры Core i3-12100 и Cpre i3-12300 должны стоить от 800 до 900 юаней (125–141 доллар).

Шестиядерный процессор Core i5-12400 может быть выпущен в двух вариантах. Рецензент утверждает, что вариант со степингом H0, в котором используется полный кристалл без эффективных ядер, обеспечивает более низкую температуру и меньшее энергопотребление, однако не обеспечивает более высокой производительности. Этот процессор будет напрямую конкурировать с настольным APU Ryzen 5 5600G.

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Напомню, что линейка Intel Core 12-го поколения, не относящаяся к серии K, должна быть представлена на мероприятии CES 2022 4 января. Новая серия процессоров мощностью 65 Вт выйдет одновременно с материнскими платами среднего и начального уровня на чипсетах B660 и H610.