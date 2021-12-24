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Спустя один день после того, как возможности двухпроцессорной конфигурации с процессорами Ryzen 5000 Threadripper были опубликованы в сети, появился новый тест PassMark, демонстрирующий мощь двух 64-ядерных процессоров Ryzen Threadripper Pro 3995WX. Согласно PassMark, конфигурация с двумя процессорами превосходит одиночный Threadripper Pro 3995WX в том же тесте на 44%.

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Интересно, что AMD никогда официально не упоминала и не намекала на поддержку двух процессоров, работающих на одной материнской плате. Если AMD планирует представить двухпроцессорные материнские платы в семействе Threadripper, это может открыть новые возможности для создания мощных систем с двумя Threadripper Pro 3995WX, что даст в общей сложности 128 ядер и 256 потоков.

Еще одним интересным моментом в материнских платах с двумя сокетами является теоретическое удвоение объема оперативной памяти. Для систем Threadripper это может дать 16 каналов памяти на процессор и колоссальные 4 ТБ памяти при условии наличия на материнской плате необходимого количества слотов DIMM.

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С учетом слухов, намекающих на появление двухпроцессорных материнских плат для процессоров Ryzen 5000 Threadripper, есть вероятность, что AMD может представить аналогичную возможность для текущего поколения Ryzen 3000 Threadripper Pro.