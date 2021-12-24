Ролик также содержит отрывки геймплея двух игр

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Шумиха вокруг портативной консоли Steam Deck несколько улеглась, возможно, из-за задержки даты запуска, однако некоторая новая информация всё-таки продолжает появляться на тематических ресурсах. Сегодня в сети появилось видео распаковки консоли и геймплейное видео. Нам уже доводилось видеть Steam Deck в упаковке, а недавно Valve представила ещё один вариант устройства с объемом памяти 512 ГБ. Новый короткий видеоролик включает в себя процесс настройки и пару игровых сессий.





Steam Deck поставляется в прочном корпусе, а общий вид портативной консоли выполнен в довольно минималистиченом дизайне, чтобы не только не отвлекать внимание пользователя во время игры, но и, что более важно, снизить производственные затраты. Serin Fate - первая игра, которая была показана на видео, и она выглядит очень неплохо на 7-дюймовом ЖК-дисплее с разрешением 1280x800 пикселей. Второй игрой является The Universim, выпущенная три года назад.

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Российским пользователям также стоит порадоваться, так как, очевидно, что консоль будет продаваться и на отечественном рынке, подтверждением чего является надпись на русском языке внутри упаковочной коробки Согласно информации основателя игровой компании Crytivo, создавшей Serin Fate, размер консоли делает ее более удобной, чем Nintendo Switch. Напомню, что выход консоли уже несколько раз откладывался, и в настоящее время намечен на февраль наступающего 2022 года.