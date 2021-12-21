Это стало возможным благодаря ProtonDB, работа которого постоянно совершенствуется

Благодаря высокому уровню совместимости ProtonDB от Valve в 80 из 100 лучших игр Steam теперь можно играть в операционных системах Linux. Новая ступень была достигнута сегодня и показывает, насколько Valve стремится получить как можно лучшую совместимость игр с Linux из библиотеки Steam. В немалой степени это связано с новой консолью Steam Deck, работающей на собственной SteamOS от Valve на базе Linux.

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Но ещё не всё. Если зайти на protondb.com, то можно увидеть, что 75% из тысячи самых популярных игр Steam также доступны в Linux. Это означает большую вероятность, что в большинство игр Steam уже можно играть на Linux, это делает внедрение Linux еще проще, чем раньше.

ProtonDB был запущен Valve несколько лет назад, как новый способ заставить игры для Windows работать в операционных системах Linux путем объединения нескольких инструментов совместимости с открытым исходным кодом, таких как DXVK и Wine. Поначалу рост был медленным, но с течением времени ProtonDB превратился в один из самых популярных способов заставить игры для Windows работать в Linux.

Не так давно получить даже несколько игр для Windows, в которые можно играть в Linux, было большой проблемой, особенно если приходилось запускать ее через совместимости с Wine. Теперь, с Valve и ProtonDB в сотни игр можно играть в ОС Linux одним нажатием кнопки.

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Valve продолжает упорно работать над тем, чтобы как можно больше игр в библиотеке Steam было совместимо с Linux и даже заявила, что имеет цель запустить всю библиотеку Steam в Linux специально для владельцев Stream Deck. Это будет во многом зависеть от того, насколько популярной в конечном итоге станет Steam Deck.