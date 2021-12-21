Это стало известно благодаря обнаружению тестирования новых процессоров организацией SATA-IO

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Партнер AMD представил результаты тестирования совместимости будущей платформы Ryzen Threadripper Pro 5000 WX от SATA-IO, организации, которая контролирует и поддерживает спецификации SATA.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 серии WX - это чипы нового поколения для высокопроизводительных рабочих станций. Тестирование SATA-IO, обнаруженное @Komachi_Ensaka не раскрывает много информации о будущей платформе, за исключением некоторых деталей, таких как поддержка SATA 6 Гбит/с. Но само представление документа указывает на то, что AMD в ближайшем будущем планирует выпустить свои новые процессоры для высокопроизводительных рабочих станций.

Интересно то, что AMD представила результаты тестирования своих процессоров Ryzen Threadripper Pro следующего поколения, но не представила результаты тестирования своих будущих потребительских процессоров Ryzen Threadripper, однако, этому есть объяснение.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper и Ryzen Threadripper Pro имеют много общего, но относятся к совершенно разным сегментах рынка. Обычные Ryzen Threadrippers предназначены для так называемых экстремальных рабочих станций, которые либо собираются своими руками, либо собираются производителями персональных компьютеров. На данный момент у AMD нет конкурентов в этом сегменте, поэтому компания чувствует себя довольно комфортно, предлагая клиентам свои процессоры Ryzen Threadripper серии 3000 на базе микроархитектуры Zen 2.

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В свою очередь, процессоры AMD серии Ryzen Threadripper Pro WX нацелены на крупных производителей, таких как Lenovo, и конкурируют с процессорами Intel Xeon, которые традиционно были сильными соперниками в сегменте рабочих станций. Чтобы лучше конкурировать с этими процессорами, AMD нужно что-то новое, и это у неё есть. Вероятно, поэтому компания сначала решила ускорить разработку и развертывание платформы Ryzen Threadripper Pro 5000 серии WX.