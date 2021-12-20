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Выход процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 состоится 8 марта 2022 года
Информация стала из неназванного источника ресурса Videocardz
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 Сегодня в сети появилась новая информация о процессорах AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX и Threadripper PRO 5975WX, проливающая свет на точную дату выпуска процессоров AMD Threadripper следующего поколения.

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 Портал Videocardz узнал от своего источника, что компания AMD выпустит свои новые процессоры Threadripper в самом начале весны будущего года, а если конкретно, то речь идет о 8 марте 2022 года, хотя возможно дата ещё изменится, но её можно использовать Эта дата кажется слишком конкретной, но мы все же можем использовать как своего рода ориентир. Стоит сказать, что новые модели Threadripper несколько задержались, учитывая, что, согласно слухам, они должны были быть представлены в августе текущего года. Можно ожидать, что AMD больше расскажет о высокопроизводительных процессорах на выставке CES 2022 и, возможно, даже сообщит официальную дату выпуска.

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 Ранее ходили слухи, что AMD откажется от выпуска потребительских вариантов процессоров серии Ryzen Threadripper 5000, поскольку процессоры Threadtipper изначально не были предназначены для обычных пользователей.

#amd #threadripper #threadripper 5000 #threadripper pro 5995wx
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