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Мобильная видеокарта GeForce RTX 2050 протестирована в 3DMark Time Spy
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 Вчера Nvidia сняла покров тайны с мобильных видеокарт GeForce RTX 2050, MX550 и MX570 вчера. Данное событие стало немного неожиданным, учитывая, что Nvidia собиралась представить множество видеокарт на выставке CES 2022, в том числе GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti и RTX 3090 Ti. Наибольший интерес представляет GeForce RTX 2050.

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 Хотя название серии RTX 2xxx предполагает, что GeForce RTX 2050 является частью семейства Turing, Nvidia подтвердила, что на самом деле модель относится к серии Ampere и использует графический процессор GA107, на котором основана GeForce RTX 3050. Однако новинка не поддерживает ни одной из функций Ampere, таких, как Resizable Bar, Nvidia Reflex, Shadowplay и т. д.

 Характеристики GeForce RTX 2050 делают ситуацию с картой ещё более удручающей. Видеокарта имеет 2048 ядер CUDA и оснащается 4 ГБ видеопамяти со скоростью 14 Гбит/с на 64-битной шине, что дает эффективную пропускную способность памяти 112 ГБ/с. Уровень TGP составляет 30-45 Вт, а базовая и повышенная частоты составляют 1057 и 1740 МГц соответственно. Указанные спецификации позиционируют RTX 2050 между GeForce GTX 1650 и GTX 1660 Ti. Как видно, худшей характеристикой является 64-битная ширина шины. Последней видеокартой с таким интерфейсом памяти была GT 1030 поколения Pascal.

 Сегодня в сети появились результаты тестов GeForce RTX 2050, и они выглядят очень скромно. В 3DMark Time Spy при разрешении 1440p лишь немного опередила GeForce GTX 1650 Ti и AMD Radeon RX 5300M. Как и ожидалось, GeForce RTX 1660 Ti и RTX 3050 не оставляют новинке шансов.

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 Непонятно для чего компания Nvidia решила выпустить подобную карту. Производительность новинки сопоставима с картами предыдущего поколения, а её скоростных показателей в режиме трассировки лучей, мягко говоря недостаточно. RTX 2050 может привлечь разве что неопытных пользователей, которые поведутся на поддержку RTX, чем и могут воспользоваться производители ноутбуков.

#nvidia #turing #nvidia ampere #rtx 3050 #gtx 1660 ti #rtx 2050 #gtx 1650 ti #gtx 1660ti
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