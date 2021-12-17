Кроме того, модели получат разное количество ядер CUDA

Известный инсайдер kopite7kimi раскрыл спецификации ожидаемой видеокарты начального уровня GeForce RTX 3050 от Nvidia. Согласно имеющимся слухам, Nvidia изначально планировала в GeForce RTX 3050 использовать графический процессор GA107. Однако kopite7kimi утверждает, что Nvidia отказалась от этого решения и будет использовать чип GA106. Это разумный выбор, поскольку GA106 уже используется в GeForce RTX 3060, поэтому Nvidia может использовать кристаллы, которые не соответствуют конфигурации GeForce RTX 3060.

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Согласно источнику, GeForce RTX 3050 будет представлена в двух версиях с различным количеством ядер CUDA и объемом памяти. Чип GA106-150 специально создан для GeForce RTX 3050 8 ГБ, тогда как GA106-140 станет основой GeForce RTX 3050 4 ГБ.

Напомню, что GA106 включает 30 потоковых мультипроцессоров (SM), которые имеют в общей сложности 3840 ядер CUDA. В GeForce RTX 3060 активированы 28 SM. Чтобы обеспечить разделение видеокарт и иметь запас для потенциальной GeForce RTX 3050 Ti в будущем, GeForce RTX 3050 8GB и 4GB, вероятно, будут поставляться с 20 и 18 SM соответственно. Это будет эквивалентно 2560 ядрам CUDA в варианте с 8 ГБ и 2304 ядрам CUDA в варианте 4 ГБ.

Как и GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050 предположительно будет использовать память стандарта GDDR6. Однако в последнем случае может использоваться память с более низкой тактовой частотой. Также стоит ожидать более узкого интерфейса памяти. Скорее всего, GeForce RTX 3050 будет иметь 128-битную шину памяти, пропускную способность которой составит 224 ГБ/с.

В сети еще не было утечек о производительности GeForce RTX 3050. Однако ясно, что GeForce RTX 3050 будет конкурировать с еще не выпущенными AMD Radeon RX 6500 XT и грядущими графическими картами Intel Arc.

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Ходят слухи, что Nvidia может анонсировать GeForce RTX 3050 на CES 2022. Однако видеокарта появится на прилавках не раньше 27 января. Кроме того, неизвестна будущая стоимость модели, но она определенно должна быть ниже 250 долларов.