Производитель обещает снижение температуры накопителей до 25°C

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Некоторые высокоскоростные твердотельные накопители M.2 2280 имеют тенденцию к перегреву при высоких нагрузках, поэтому пользователи самостоятельно пытаются усмирить их пыл системами охлаждения сторонних производителей. На рынке существует множество подобных систем охлаждения, включающих массивные радиаторы, но ElecGear, вероятно, решила превзойти всех со своим кулером M11, как с точки зрения производительности, удобства использования, размеров, так и уровня шума.

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Кулер ElecGear M11 имеет два алюминиевых радиатора, заднюю панель, 6-миллиметровую тепловую трубку, которая непосредственно контактирует с накопителем, и 30-миллиметровый вентилятор высокого давления, вращающийся со скоростью до 9300 об/мин и создающий воздушный поток 3,16 CFM. Тепловая трубка отводит тепло непосредственно от контроллера SSD и микросхем памяти 3D NAND, и передает его на большой радиатор, который охлаждается вентилятором с ШИМ-управлением. В комплект поставки кулера входит термопаста и термопрокладки.

С точки зрения производительности ElecGear обещает снижение температуры высокоскоростных SSD на 12-25°C, что довольно много, учитывая горячий нрав современных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Вскоре должны появиться еще более скоростные накопители с интерфейсом PCIe 5.0, нагрев которых будет еще выше, и без активного охлаждения они точно работать не смогут.

Имея размеры 83 × 32,6 × 52 мм, ElecGear M11 является крупнейшим кулером для накопителей M.2, поэтому пользователи должны убедиться, что такое большое устройство может вписаться в системный блок и не мешать другим компонентам. Чтобы дать какую-нибудь свободу действий пользователям, производитель оснастил новинку возможностью изменять угол наклона радиатора с вентилятором.

Компания ни слова не говорит об уровне шума, который производит вентилятор, но учитывая его скорость и размеры, можно предположить, что звуковой фон будет очень высоким и напоминать вой.

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В настоящее время приобрести систему охлаждения ElecGear M11 можно на Amazon по цене 27,98 долларов.