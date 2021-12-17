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TSMC анонсировала техпроцесс N4X, разработанный для высокопроизводительных вычислений HPC
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 Сектор высокопроизводительных вычислений за последние несколько лет пережил колоссальный рост благодаря прорывам в области развития искусственного интеллекта и машинного обучения. Это не осталось незамеченным компанией TSMC, которая анонсирует свой новый техпроцесс N4X, ориентированный на высокопроизводительные вычисления. Обозначение X теперь будет использоваться компанией для обозначения технологий, специально разработанных для устройств HPC.

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 Технологический процесс N4X добавляет расширенные функции для продуктов HPC и имеет следующие особенности:

 - конструкция и дизайн оптимизированы для работы с большим током и максимальной частотой;

 - оптимизация внутреннего металлического слоя;

- конденсаторы металл-изолятор-металл сверхвысокой плотности для надежной подачи энергии при экстремальных нагрузках.

 Более того, техпроцесс N4X дополняется усовершенствованной упаковкой TSMC 3DFabric и платформой открытых инноваций, что обеспечивает повышенную гибкость проектирования и высокооптимизированные схемы для приложений HPC.

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 Все эти функции N4X в совокупности обеспечивают повышение производительности до 15% по сравнению с техпроцессом N5 и до 4% по сравнению с N4P, который будет работать при напряжении 1,2 В. Чтобы ускорить разработку и внедрение, техпроцесс N4X будет совместим с существующим N5, а пробное производство планируется начать в первой половине 2023 года.

#tsmc #техпроцесс #hpc #n4x
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