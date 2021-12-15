Чипсет также более энергоэффективнее по сравнению со Snapdragon 8 Gen 1

Вскоре чипсетам MediaTek Dimensity 9000, Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1 предстоит сразиться за превосходство во флагманских смартфонах на платформе Android. Хотя чипсет Qualcomm уже выпущен, Dimensity 9000 выглядит наиболее многообещающим.

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Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, похоже, что MediaTek Dimensity 9000 может не иметь такого преимущества перед Snapdragon 8 Gen 1, как указывается во многих отчетах. Флагманский чипсет MediaTek построен по 4-нм техпроцессу TSMC, что качественно лучше, чем техпроцесс Samsung, который Qualcomm использует для своего чипсета. Несмотря на это, есть информация, что Dimensity 9000 не намного эффективнее Snapdragon 8 Gen 1.

Инсайдер Digital Chat Station заявляет, что на основе текущих тестов MediaTek Dimensity 9000 действительно работает несколько энергоэффективнее, чем Snapdragon 8 Gen 1. Но разрыв как в тепловых характеристиках, так и в эффективности не так велик, как предполагалось в ранних отчетах, и составляет аналогичную разницу, как между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

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Кроме того, инсайдер также раскрыл показатели производительности искусственного интеллекта MediaTek Dimensity 9000, который при этом набрал 692,5 балла. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 1 предположительно набирает около 560 баллов, что дает MediaTek неплохое преимущество.