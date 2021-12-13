Смартфон выйдет в двух модификациях с чипсетом Snapdragon 888

Эван Бласс опубликовал более подробную информацию об Oppo Find N, являющимся первым складным смартфоном компании. Первоначальная утечка информации от Бласса сообщала, что в устройстве установлена основная камера разрешением 50 Мп, что подтверждается базой данных Camera FV-5.

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С тех пор появилась дополнительная информация о грядущем смартфоне. Согласно её, смартфон Oppo Find N имеет 7,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8: 4: 9. Дисплей также имеет 8926 зон затемнения и пиковую яркость 800 нит. Предположительно, Oppo оснастила устройство панелью LTPO, которая имеет переменную частоту обновления от 0 до 120 Гц.

Также, Oppo упоминает, что шарнир Find N должен выдерживать 200000 циклов складывания/раскладывания, о чем компания, вероятно, упомянет еще раз, когда представит устройство. Более того, компания Oppo выпустит два варианта смартфона Find N с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ внутренней памяти. В независимости от конфигурации памяти обе модели должны получить чипсет Snapdragon 888.

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Также Oppo Find N выйдет в трех цветах. Компания продемонстрирует Find N завтра на мероприятии INNO WORLD.