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В сеть утекли характеристики складного смартфона Oppo Find N до его анонса 14 декабря
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 Эван Бласс опубликовал более подробную информацию об Oppo Find N, являющимся первым складным смартфоном компании. Первоначальная утечка информации от Бласса сообщала, что в устройстве установлена основная камера разрешением 50 Мп, что подтверждается базой данных Camera FV-5.

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 С тех пор появилась дополнительная информация о грядущем смартфоне. Согласно её, смартфон Oppo Find N имеет 7,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8: 4: 9. Дисплей также имеет 8926 зон затемнения и пиковую яркость 800 нит. Предположительно, Oppo оснастила устройство панелью LTPO, которая имеет переменную частоту обновления от 0 до 120 Гц.

 Также, Oppo упоминает, что шарнир Find N должен выдерживать 200000 циклов складывания/раскладывания, о чем компания, вероятно, упомянет еще раз, когда представит устройство. Более того, компания Oppo выпустит два варианта смартфона Find N с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ внутренней памяти. В независимости от конфигурации памяти обе модели должны получить чипсет Snapdragon 888.

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 Также Oppo Find N выйдет в трех цветах. Компания продемонстрирует Find N завтра на мероприятии INNO WORLD.

#oppo #snapdragon 888 #складной смартфон #oppo find x #складной дисплей
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