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GeForce MX550 появилась в Geekbench и превосходит GeForce MX450 на 15 процентов
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 Согласно информации ресурса ITHome, компания NVIDIA в настоящее время работает над новой мобильной видеокартой GeForce MX550, в основе которой лежит графический процессор GA107, относящийся к линейке Ampere, и призванной заменить GeForce MX450. В отчете говорится, что на GeekBench появилась неизвестная ранее графическая карта NVIDIA, оснащенная 2 ГБ видеопамяти и входящая в состав ноутбука компании Lenovo. Кроме выше указанной видеокарты, мобильный компьютер оснащен также процессором Core i7-1260P. Процессор Core i7-1260P имеет 12 физических ядер и способен выполнять сразу 16 потоков. Как понятно из названия он относится к 12-му поколению процессоров Intel должен отлично сочетаться с видеокартой GeForce MX550.

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 Предполагаемый видеоадаптер GeForce MX550 набрал примерно 39000 баллов в тесте Geekbench OpenCL, что на 15 процентов превышает показатели производительности GeForce MX450 и находится примерно на одном уровне с мобильной GeForce GTX 1050 Ti. Графический процессор GA107 является тем же чипом, что и у GeForce RTX 3050, однако, TDP, частота ядра и пропускная способность памяти, вероятно, будут значительно более низкими. Кроме того, производительность GeForce MX550 будет в значительной степени ограничиваться 2 ГБ видеопамяти. Сразу возникает вопрос о возможности видеокарты с таким объемом памяти использовать аппаратную трассировку лучей и поддерживать технологию DLSS. Скорее всего, и то, и другое на видеокарте будет отключено.

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