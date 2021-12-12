Сначала игра выйдет в раннем доступе в Steam

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В этом году франшиза «Dune» обрела новую жизнь. Сначала вышел фильм, собравший на данный момент 380 миллионов долларов. Теперь игрокам, ностальгирующим по стратегическим играм Dune, в начале следующего года предстоит вновь сразиться в стратегию в реальном времени под названием Dune: Spice Wars.

О Dune: Spice Wars известно немногое, кроме названия и жанра, но ожидается, что игроки будут командовать одним из множества Домов, чтобы завоевать планету Арракис и контролировать пряность Меланж.

Игроки постарше могут вспомнить классическую Dune II: The Building of a Dynasty от Westwood Studio. Игра, по сути, стала прародителем жанр RTS. Действие игры происходит во вселенной Dune, игроки могут командовать войсками благородного Дома Атридесов, коварного Дома Ордос или злого Дома Харконненов.

Dune: Spice Wars сохранит ту же механику, что и классическая игра, но получит более сложный, современный и разнообразный игровой процесс. По словам разработчика Shiro Games, игроки смогут «прокладывать свой собственный путь». Однако новая игра будет отличаться от своей предшественницы RTS во многих отношениях. Разработчик приписывает игре «элементы 4X», это означает, что игроки будут исследовать мир, расширять свою базу или империю, эксплуатировать ресурсы и уничтожать противников.

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Игра выйдет в раннем доступе в первой половине 2022 года. Shiro Games сообщает, что «вырастить» титул, что функции, юниты, игровые режимы и многое другое будут постоянно добавляться в течение следующих нескольких лет. Разработчики заявили, что ранний доступ позволит лучше оптимизировать игру с учетом отзыва сообщества.