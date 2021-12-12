Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
Сначала игра выйдет в раннем доступе в Steam
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

реклама

 В этом году франшиза «Dune» обрела новую жизнь. Сначала вышел фильм, собравший на данный момент 380 миллионов долларов. Теперь игрокам, ностальгирующим по стратегическим играм Dune, в начале следующего года предстоит вновь сразиться в стратегию в реальном времени под названием Dune: Spice Wars.

 О Dune: Spice Wars известно немногое, кроме названия и жанра, но ожидается, что игроки будут командовать одним из множества Домов, чтобы завоевать планету Арракис и контролировать пряность Меланж.

 Игроки постарше могут вспомнить классическую Dune II: The Building of a Dynasty от Westwood Studio. Игра, по сути, стала прародителем жанр RTS. Действие игры происходит во вселенной Dune, игроки могут командовать войсками благородного Дома Атридесов, коварного Дома Ордос или злого Дома Харконненов.

 Dune: Spice Wars сохранит ту же механику, что и классическая игра, но получит более сложный, современный и разнообразный игровой процесс. По словам разработчика Shiro Games, игроки смогут «прокладывать свой собственный путь». Однако новая игра будет отличаться от своей предшественницы RTS во многих отношениях. Разработчик приписывает игре «элементы 4X», это означает, что игроки будут исследовать мир, расширять свою базу или империю, эксплуатировать ресурсы и уничтожать противников.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

 Игра выйдет в раннем доступе в первой половине 2022 года. Shiro Games сообщает, что «вырастить» титул, что функции, юниты, игровые режимы и многое другое будут постоянно добавляться в течение следующих нескольких лет. Разработчики заявили, что ранний доступ позволит лучше оптимизировать игру с учетом отзыва сообщества.

#дюна #dune #dune spice wars #dune: space wars
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В No Man's Sky появилась Дюна в новом обновлении на Хэллоуин
Funcom и Nukklear разработают игру по мотивам «Дюны»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
90
Майнер рассказал о новой криптовалюте, добыча которой на видеокартах на 33% выгоднее Эфира
35
Разработчики Shiba Inu назвали сроки выхода игры ААА-уровня с коллекционными карточками и NFT
1
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
116
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
14
Alan Wake II станет самой красивой игрой от Remedy
12
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
17
Samsung Galaxy S22 Ultra появился на Geekbench с SoC Snapdragon 8 Gen 1
1
С конвейера все пикапы Tesla Cybertruck будут сходить некрашеными
8
В Сеть утекли подробности гигантского дополнения к Assassin’s Creed Valhalla
4
Перевод в сети Ethereum потребляет в 35 000 раз больше энергии, чем Tezos и равен 4 км езды на Tesla
18
Новый прототип Tesla Cybertruck получил огромный дворник и это беспокоит Илона Маска
29
Новый прототип Tesla Cybertruck впечатлил огромным дворником
10
Представители Intel заявили о возможном усилении дефицита CPU из-за нехватки суспензии Optiplane
10
NZXT выпустила корпус для игрового ПК в стиле Cyberpunk 2077
11
Топовой версией смартфонов Samsung Galaxy S22 может стать Galaxy S22 Note
+
Инсайдер рассказал о характеристиках графических процессоров Intel Arc Alchemist и показал их фото
15
Производитель майонеза «Слобода» создал прототип беспилотного аэротакси за 1 000 000 000 рублей
26
Похоже NVIDIA готовит бюджетную мобильную видеокарту GeForce MX550 с 2 ГБ видеопамяти
6
Обновление KB5007262 для Windows 11 исправит ошибку, снижающую скорость записи SSD
7

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
8
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
12
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
37
Стартовала большая распродажа ключей с 30% скидкой – Windows 11 Pro стоит всего $20
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
10
Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070
31
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
77
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
34
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
26
Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб
60

Сейчас обсуждают

Don-Pedro
22:59
А зачем? Конец света стоит у порога.
Поговорим о мини домах
Boris Mishkin
22:58
Даж не супер 400+ баксов стоит
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
Leshiy2371
22:57
Когда я устанавливал Архон и Стрелу на 4790К они ездили по его поверхности,как по катку на коньках. А на Райзене стоят как влитые.Да и штанген говорит,что не мешало бы 4790К шлифануть.
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
Полк Белок
22:55
Прст, без них тдп было бы 1кВт и нужна чугунная батарея в качестве радиатора. Юзвери явно бы не обрадовались такому стимпанку.
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
Александр Дедок
22:52
То есть для Вас например 4 с половиной тысячи это абсолютно не деньги и если Вас на них кинули, то Вы просто утретесь как последний терпила и никаких действий предпринимать не будете?
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Terex VS
22:51
+1 кетцалькоатль кобаяши какая та
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Leshiy2371
22:50
У Райзен 3000 площадь ССХ - 74мм.кв. и на них сидят 8 котлов. А это по площади в 3 раза меньше,чем у 12900К. У 2600К - 216 мм.кв. а котлов 4. А сколько "котлов" у 12900К ? Вот то-то же. И тепловой пот...
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
Александр Дедок
22:50
По факту покупатели понесли убытки. Те кто ворует баллы с карт - мошенники и воры, точно так же как и те кто генерирует фейковые баллы. Те кто покупает эти карты с баллами - тоже по факту воры получае...
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Анвар Мухаметзянов
22:49
В 2007 году купил две пары обуви ECCO, производства Португалии и (точно не помню) Словакии или Словении. После примерки конечно. Отдал 600 или 650 долларов. Вот честно - лучше бы взял две пары "белору...
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
Aaa
22:49
Ахха, топ
Поговорим о мини домах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем