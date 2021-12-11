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Обновление KB5007262 для Windows 11 исправит ошибку, снижающую скорость записи SSD
Компания признала наличие ошибки о обязалась её исправить в ближайшем обновлении
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 Microsoft продолжает усердно работать над столь необходимыми улучшениями и оптимизацией своей новой операционной системы Windows 11, которая все еще содержит множество ошибок и сбоев. Одной из досадных ошибок бала медленная скорость произвольной записи SSD и HDD, но теперь компания решила обратить на неё внимание, и она будет исправлена в следующем обновлении.

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 Ранее MSPowerUser сообщал об этой неприятной проблеме в Windows 11, которая практически вдвое снизила скорость случайной записи современных твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe, например, Samsung 980 Pro. Согласно снимкам экрана программного обеспечения для тестирования SSD, Samsung 980 Pro имеет скорость случайной записи 900 Мбит/с в Windows 11, в то время как в Windows 10 она достигает гораздо более высокой скорости 1600 Мбит/с. Многие пользователи также утверждают, что их твердотельные накопители замедлились еще больше после обновления на новую ОС от Microsoft.

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 Проблемы с производительностью SSD, по-видимому, вызваны режимом NTFS USN, который Windows 11 автоматически активирует для дисков, с присвоенной буквой C. В официальном журнале изменений для предстоящего обновления KB5007262, которое все еще проходит предварительное тестирование, Microsoft наконец признает ошибку и обязуется её исправить. После загрузки и установки обновления пользователи Windows 11 наконец-то смогут снова насладиться максимальной производительностью своего SSD.

#ssd #windows #windows 11 #обновление #windows11 #обновление windows
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Забагованный индийский кусок говна!
Обновление KB5007262 для Windows 11 исправит ошибку, снижающую скорость записи SSD
Dante1980
05:04
Мало того, что заголовок спиздил, так еще и херню всякую пишет... Начнем с простого - Открыватель - это тот, кто официально смог зарегистрировать свое открытие и подтвердить данный флакт... Если вам х...
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