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Samsung планирует выпустить умные часы Galaxy с вращающимся и выдвигающимся дисплеем
Патент Samsung на такие часы обнаружен известным голландским сайтом Let’s Go Digital
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 Умные часы довольно популярны в наши дни, но они не могут полностью заменить смартфон из-за ограниченного пространства экрана. Samsung решила изменить это с помощью технологий гибких экранов, если один из её патентов будет реализован в массовых устройствах. Патент, о котором идет речь, выпущенный 9 декабря, называется «Электронное устройство, включающее гибкий дисплей и способ работы» и был обнаружен ресурсом Let’s Go Digital. Это один из самых подробных патентов, когда-либо обнаруженных интернет-ресурсом, содержит 113 страниц с изображением моделей умных часов с различными типами дисплеев и поддержкой S Pen.

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 На схемах видно, что для увеличения подвижного экрана Samsung использует вращающийся маховичок. В сложенном виде экран может отображать до 12 значков, в то время как в расширенном состоянии он вдвое больше и может отображать до 24 значков. Как отмечает Let's Go Digital, когда экран выдвигается, верхняя часть рамки отсоединяется от нижней части. Между ними помещается полукруглая направляющая, так что дисплей остается единым целым.

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 Конечно, в умные часы будут интегрированы всевозможные датчики, которые могут отслеживать частоту сердечных сокращений, артериальное давление, калории, насыщение кислородом и даже уровень глюкозы в крови для диабетиков. Эта модель также оснащена камерой под дисплеем, которая может снимать как неподвижные изображения, так и видео. Неясно, планирует ли Samsung превратить это устройство в подобие смартфона. Корпус часов пока еще слишком мал, чтобы вместить все компоненты телефона, но, по мере уменьшения чипов, через несколько лет можно будет увидеть носимые телефоны со встроенными модемами 6G.

#samsung #умные часы #smart watch
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