Компания похоже стремиться создать крупнейшую в мире игровую платформу. Дебют приложения ожидается в следующем году.

Как, возможно, многие знают, в этом году стал достоянием общественности один из документов, использованных в ходе судебного разбирательства между Epic и Apple, который показал, что Google тайно работает над концепцией кроссплатформенного игрового сервиса для Android. Теперь компания подтвердила это.

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Когда Microsoft впервые анонсировала операционную систему Windows 11, она подчеркнула, что откроет Microsoft Store для приложений, созданных с использованием различных настольных и веб-технологий. В то же время компания пообещала предоставить приложения для Android пользователям Windows 11 через магазин приложений Amazon.

На данный момент можно установить Amazon's Appstore, но только если пользователь зарегистрирован в программе предварительной оценки Windows. Функция, позволяющая устанавливать и запускать приложения для Android, называется подсистемой Windows для Android, которая во многом похожа на подсистему Windows для Linux, некоторое время доступную в Windows 10. Это в чем-то похоже на запуск приложений Android в Chrome OS, с той лишь оговоркой, что пользователь ограничен несколькими приложениями, доступными в магазине Amazon.

Однако это может измениться в ближайшем будущем, поскольку Google тоже хочет получить свою долю в Windows. Компания сделала неожиданное объявление на The Game Awards, где сообщила, что представит игры для Android на ПК с Windows 10 и Windows 11. Функциональность будет доступна через настольное приложение Play Games, и Google заявляет, что пользователи смогут синхронизировать игровые данные, такие как прогресс и достижения, между Android, Windows и Chrome OS.

Новое приложение было разработано Google самостоятельно и не имеет отношения к Microsoft. Google не предоставила никаких подробностей о технологии, лежащей в его основе, но можно предположить, что приложение будет использовать эмуляцию, чтобы игры Android могли запускаться в среде Windows. Компания заявила, что игры будут запускаться локально, а не загружаться из облака.

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Компания сообщила, что приложение Play Games для Windows будет доступно в следующем году, и что вскоре появится его более подробное описание.