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Доступность GeForce RTX 2060 12 ГБ должна улучшиться к концу декабря
Такую информацию сообщает PC Gamer, ссылаясь на представителя Nvidia
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 Еще несколько месяцев назад никто бы не поверил, что NVIDIA выпустит новую карту на базе архитектуры Turing спустя два года с момента её дебюта, но это произошло. "Новая" NVIDIA RTX 2060 12GB является практически копией GeForce RTX 2060 SUPER, но с уменьшенной пропускной способностью памяти из-за более узкой 192-битной шины. Она также стоит немного дешевле, карту можно приобрести в Европе по цене 600-700 евро, что примерно на 10-20% дороже, чем оригинальная GeForce RTX 2060. Интересно, что официальная рекомендованная производителем розничная цена этой модели не известна, потому что NVIDIA не сообщала об этом, а это будет на руку производителям, которые могут устанавливать стоимость по своему усмотрению.

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 Ожидалось, что RTX 2060 12 ГБ станет выходом из ситуации с нехваткой графических карт и дешевой альтернативой дорогим моделям RTX 3060. Однако надежды не оправдались, особенно после получения сообщений, что версии Founders Edition от самой Nvidia не будет. Изготовление RTX 2060 12 ГБ передано исключительно партнерам NVIDIA, что означает завышение цен с их стороны, со стороны дистрибьюторов и розничных продавцов, не говоря уже об искусственно завышенных ценах из-за перекупщиков.

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 Но, возможно, не все так плохо. По сообщению PC Gamer со ссылкой на представителя Nvidia, ситуация с RTX 2060 12GB может стать немного лучше. Доступность GeForce RTX 2060 12GB должна улучшиться к концу декабря. Это, вероятно, означает, что графические процессоры были отправлены партнерам совсем недавно, и должно пройти еще 2–3 недели, прежде они будут готовы к поступлению в магазины.

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