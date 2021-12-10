Однако пока она не поддерживается ускорителями компании AMD

Сегодня Microsoft объявила, что API DX12 получил поддержку кодеков H264 и H265. Этот шаг обеспечивает поддержку ускорения графическими процессорами нескольких видеоприложений таких, как декодирование и обработка видео. Теоретически это должно облегчить работу разработчиков, которые вместо того, чтобы реализовывать ускорение кодирования видео в соответствии с требованиями поставщика графики, будь то AMD, Intel или NVIDIA, теперь могут работать через API DX12 для достижения одинакового эффекта для всех производителей GPU.

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Хотя реализация поддержки в конечном итоге достигнет всех платформ, интеграция кодирования API DX12 в настоящее время доступна только для Intel и NVIDIA. Реализация поддержки ускорителей AMD немного сложнее, так как у них используются фиксированные аппаратные функциональные блоки, чтобы обеспечить более высокую производительность при кодировании и транскодировании. Кроме того, существуют определенные требования к драйверам видеокарт, которые должны быть обязательно выполнены, чтобы обеспечить полные возможности кодирования.

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Драйверы Intel поддерживают новую функцию API DX12 начиная с версии 30.0.100.9955 для архитектур Tiger Lake, Ice Lake и Alder Lake, начиная с 2022 года. Поддержка драйверов NVIDIA доступна с версии драйверов GEForce 471.41, а функция кодирования поддерживается картами серий GTX 1000, 2000, 3000 и Quadro. Поддержка графических ускорителей AMD, начиная с серии RX 5000 и IGP в APU Ryzen 2000 ожидается во втором квартале 2022 года.