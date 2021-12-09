Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Смартфон Moto Edge X30 стал первым в мире телефоном на чипсете Snapdragon 8 Gen1
Кроме того, он имеет две версии, ода из которых получила камеру под дисплеем
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

 Компания Motorola выпустила смартфон Moto Edge X30, который является первым в мире мобильным устройством на новейшей однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Согласно информации Motorola, новый чипсет Qualcomm предлагает на 20% лучшую процессорную производительность, чем у предшественника и на 30% увеличившуюся производительность графического процессора. Ожидается, что в ближайшее время свои устройства на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 выпустят также Realme и Xiaomi.

реклама

 Новинка от Motorola может похвастаться оперативной памятью стандарта LPDDR5 и встроенным накопителем UFS 3.1. Кроме того, мобильный телефон получил большой AMOLED дисплей размером 6,7 дюйма разрешением Full HD+, способным работать на частоте до 144 Гц. Интересно, что новинка будет иметь две версии. Обычная оснащается стандартной селфи-камерой в центральном отверстии дисплея, а вторая версия будет иметь камеру под дисплеем и получит дополнительную к названию аббревиатуру Special Edition. Независимо от версии смартфона, оба варианта будут иметь одинаковые 60-мегапиксельные фронтальные камеры.

 Что касается модуля камер на задней стороне смартфона, то он будет включать основной 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный датчик на 50 Мп и сенсор глубины разрешением на 2 Мп.

 Кроме того, Moto Edge X30 получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, которая может похвастаться поддержкой зарядки мощностью до 68 Вт. В качестве операционной системы будет использоваться Android 12, при чем сразу из коробки.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

 Стоимость смартфонов Motorola Moto Edge X30 начинается от 3199 юаней (примерно 504 доллара) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилищем обойдется в 3599 юаней (около 567 долларов). Что касается версии с подэкранной фронтальной камерой, то Motorola установила на неё цену в 3999 юаней (около 630 долларов).

#qualcomm #motorola #snapdragon 8 gen 1 #moto edge x30 #snapdragon 8 gen1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Motorola Edge X30 – Snapdragon 8 Gen1, камера для селфи на 60 МП и Android 12 по цене от $500
Motorola Edge X30 Special Edition получил Snapdragon 8 Gen1, подэкранную камеру и цену $630
Motorola Edge S30 стал самым дешёвым в мире смартфоном на Snapdragon 888+ – цена стартует с $280
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
126
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
21
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
4
Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
2
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
3
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
13
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
57
NVIDIA назвала одну из причин роста цен на видеокарты в рознице и обещает увеличить поставки в 2022г
35
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
5
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
9
Volvo разрабатывает экраны которые будут занимать всё лобовое стекло автомобиля
9
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
17
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
19
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
14
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
27
Сегодня в сети Ethereum состоится хардфорк Arrow Glacier – Бомба сложности перенесена на 06.2022
20
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
7
Новые подробности и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: новая фракция, пси-олень, цветущая зона и многое другое
18
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
12
«Выживастик» The Long Dark получил очередное обновление, а его авторы рассказали о планах на будущий год
+

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
29
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
82
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
117
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
50
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
8
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
46
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
65
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
16
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
17
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
22

Сейчас обсуждают

bambino_pukanov
00:43
она ничем от слегка разогнанной 3090 отличаться не будет, откуда фантазии о БП? да и по цене будет как 3090 - майнерам-то пофиг на 256 дополнительных cuda блоков.
В январе NVIDIA выпустит видеокарты GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ и GeForce RTX 3090 Ti с 24 ГБ памяти
Anton Palgunov
00:43
А вы давно смотрели, что Тесла может сама? https://www.youtube.com/watch?v=zjWmXxA4-us Ну так для разнообразия. Сейчас законами запрещено сделать также в любой другой стране, не на испытательном полиг...
Mercedes опередил Tesla, получив в Германии одобрение на запуск системы полуавтономного вождения
Dmitry Mitry
00:39
Курю с 14 лет, где то 15 сигарет в день, сейчас 50, выгляжу ну на 40 самый максимум. И даже кашля никакого нет. Как то неубедительно. По мне так от много жрать и не заниматься спортом вреда куда больш...
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
Максим Соколов
00:38
На asus apex z690 таких проблем нет
Эксперты Igor’s Lab нашли решение проблемы плохого контакта CPU Intel Alder Lake с подошвой кулера
Александр Владимирович Киселёв
00:36
Что мы думаем о новом процессоре? Которого нет в магазинах и нет у друзей? Что нас, как в шоу-бизнесе, разогревают перед выходом гвоздя программы. Только здесь не гвоздь, а кипятильник. Для чего нужны...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Леди Яга
00:34
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
muas
00:34
Это местный дурачок, не обращай внимния.
Видеокарта GeForce RTX 3090 с трудом вытянула Ведьмак 3 в разрешении 8К на максималках
MadMax-m16
00:33
Точно, а еще можно заставить солдат-срочников полировать ракеты, шоб блестели как у кота... глаза. Тогда отраженный луч будет возвращаться и испепелять лазерную установку! Правда и на радарах она стан...
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
Александр Владимирович Киселёв
00:32
Второе основание для недоверия: попытки Интел засунуть много ядер под одну крышку уже давно, лет 7-9, заканчиваются тем, что на плате появляется абсолютно экологически ненужный источник повышенного те...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Леди Яга
00:31
Отчаянная реклама лежалого товара в шитилинке за оверпрайс. Имя аФФтора опуса уже можно не смотреть
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем