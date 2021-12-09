Кроме того, он имеет две версии, ода из которых получила камеру под дисплеем

Компания Motorola выпустила смартфон Moto Edge X30, который является первым в мире мобильным устройством на новейшей однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Согласно информации Motorola, новый чипсет Qualcomm предлагает на 20% лучшую процессорную производительность, чем у предшественника и на 30% увеличившуюся производительность графического процессора. Ожидается, что в ближайшее время свои устройства на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 выпустят также Realme и Xiaomi.

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Новинка от Motorola может похвастаться оперативной памятью стандарта LPDDR5 и встроенным накопителем UFS 3.1. Кроме того, мобильный телефон получил большой AMOLED дисплей размером 6,7 дюйма разрешением Full HD+, способным работать на частоте до 144 Гц. Интересно, что новинка будет иметь две версии. Обычная оснащается стандартной селфи-камерой в центральном отверстии дисплея, а вторая версия будет иметь камеру под дисплеем и получит дополнительную к названию аббревиатуру Special Edition. Независимо от версии смартфона, оба варианта будут иметь одинаковые 60-мегапиксельные фронтальные камеры.

Что касается модуля камер на задней стороне смартфона, то он будет включать основной 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный датчик на 50 Мп и сенсор глубины разрешением на 2 Мп.

Кроме того, Moto Edge X30 получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, которая может похвастаться поддержкой зарядки мощностью до 68 Вт. В качестве операционной системы будет использоваться Android 12, при чем сразу из коробки.

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Стоимость смартфонов Motorola Moto Edge X30 начинается от 3199 юаней (примерно 504 доллара) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилищем обойдется в 3599 юаней (около 567 долларов). Что касается версии с подэкранной фронтальной камерой, то Motorola установила на неё цену в 3999 юаней (около 630 долларов).