Каждая из четырех материнских плат HiFive Unmatched содержит процессор Freedom U740

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Компания SiFive продолжает раздвигать текущие ограничения архитектуры RISC-V, пытаясь предложить жизнеспособную альтернативу архитектурам x86 и ARM ISA. На саммите RISC-V в этом году SiFive объявила о сотрудничестве с AB Open для создания стоечного кластера RISC-V из четырех материнских плат HiFive Unmatched, который можно использовать для разработки высокопроизводительных вычислительных приложений.

Материнские платы HiFive Unmatched были в первую очередь разработаны для использования на настольных ПК, но теперь SiFive демонстрирует, что эта платформа также может масштабироваться для приложений HPC. Каждая из четырех материнских плат включает чип Freedom U740. Поскольку платформа HiFive Unmatched разработана для использования в настольных ПК, каждая материнская плата имеет свои собственные линии PCIe 3.0, слоты M.2, сетевой адаптер GbE и обычные порты USB. Плата HiFive Rev. B в основном используется для подачи энергии от основного источника питания на четыре блока питания Pico-ATX, подключенных к каждой материнской плате, а также для обеспечения питания охлаждающих вентиляторов и управления портами GbE.

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Несмотря на то, что процессоры Freedom U740 специально не нацелены на приложения HPC, четырехпроцессорный кластер демонстрирует, как платформу HiFive можно адаптировать для других целей. В перспективе SiFive планирует выпустить 128-ядерные процессоры, которые соответствуют текущим требованиям к высокопроизводительным вычислениям, но это случится не ранее чем через пару лет. Кроме того, сейчас SiFive совместно с партнерами закладывает основы программного обеспечения, позволяя разработчикам кодировать приложения HPC для будущих процессоров.