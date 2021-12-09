Кроме того, её можно опробовать владельцам планшета Lenovo P12 Pro

Последняя версия мобильной операционной системы Android 12 появилась в октябре, а вскоре за ней последовала предварительная версия Android 12L для разработчиков. Android 12L является функциональным обновлением, специально разработанным и оптимизированным для складных устройств и устройств с большим экраном. Еще до финального выпуска Android 12 появились первые слухи об обновлении Android 12.1 в сентябре этого года. В то время стало известно, что обновление принесет несколько новых функций для складных устройств, в том числе интерфейс с двумя панелями для уведомлений, настроек и экрана блокировки, выделенную панель задач и многое другое. Теперь первая бета-версия Android 12L запущена для смартфонов Google Pixel.

реклама

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Протестировать Android 12L можно в эмуляторе. Кроме того, протестировать первую предварительную версию для разработчиков можно на Lenovo P12 Pro, если конечно он у вас имеется. В текущем состоянии протестировать можно не так много, как хотелось бы. Android 12L не приносит ничего, кроме настройки нескольких системных интерфейсов, чтобы использовать преимущества больших дисплеев с шириной экрана более 600 dp, а это означает, что понадобится планшет, чтобы их увидеть.