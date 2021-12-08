Вероятно, этот планшет станет облегченной версией Realme Pad

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Первый планшет компании Realme под названием Realme Pad стал одной из лучших недорогих моделей на рынке. Сейчас, по словам инсайдера @StuffListings, Realme работает над более дешевой версией Realme Pad. Вероятнее всего новая модель получит название Realme Pad Lite.

Новый планшет от Realme появился на сайте сертификации EEC и в Geekbench. Первый источник раскрывает номер модели RMP2105, а второй проливает свет на его технические характеристики. Согласно информации Geekbench, одноядерная производительность составила 363 баллов, а многоядерная - 1330 баллов. В списке Geekbench не указана точная модель чипсета, а лишь производитель UNISOC. Однако, можно ознакомиться с количеством ядер и тактовыми частотами. Чипсет состоит из шести ядер на частоте 1,8 ГГц и двух ядер на частоте 1,95 ГГц. Это указывает на то, что это может быть чипсет UNISOC Tiger T616 или T610. Оба являются чипсетами начального уровня, которые работают на уровне Qualcomm Snapdragon 4xx.

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Кроме того, он имеет 3 ГБ оперативной памяти и предположительно 32 или 64 ГБ внутренней памяти. Похоже, что при тестировании на устройстве была установлена операционная система Android 11, хотя в розничной версии её вполне может заменить Android 12. В зависимости от стоимости будущего Realme Pad Lite он может конкурировать с Lenovo Tab M8 и Samsung Galaxy Tab A7 Lite.