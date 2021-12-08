Заявка подана от компании Gigabyte, но это не гарантирует их появления на рынке

Сегодня появилась информация, что в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) подана заявка на регистрацию видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 Ti большим объемом памяти. Конечно не все, представленное в ЕЭК, попадает на полки магазинов, но в сети уже появлялось много слухов о версиях видеокарт с большим объемом VRAM.

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Напомню, что вчера официально дебютировала видеокарта GeForce RTX 2060 12GB. Последняя документация Gigabyte намекает на скорое обновление памяти ещё для двух видеокарт на рынке. В то время как GeForce RTX 2060 12GB нацелена в большей степени на майнеров, обновленные GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 Ti должны быть в теории предназначены для геймеров.

GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти часто становились предметом обсуждения среди энтузиастов и геймеров. Видеокарта, которая продается по цене 699 долларов и предназначена для игр в разрешении 4K, 10 ГБ встроенной памяти в наши дни не кажется выгодной покупкой. AMD Radeon RX 6800 XT, которая конкурирует с GeForce RTX 3080, имеет более низкую рекомендованную цену в 649 долларов и 16 ГБ памяти. Наличие большего объема памяти является плюсом, поскольку позволяет переходить на более высокое разрешение или получать доступ к текстурам с высоким разрешением.

Обновленная GeForce RTX 3080 может получить увеличение до 12 ГБ видеопамяти. Конечно это не большое увеличение, но, тем не менее, улучше, чем ничего. Однако все еще остается вопрос о типе памяти - GDDR6 или GDDR6X. С широким 384-битным интерфейсом GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с обеспечит пропускную способность 768 Гбит/с, что лишь чуть больше, чем у GDDR6X с текущей 320-битной шиной с пропускной способностью 19 Гбит/с.

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В GeForce RTX 3070 Ti Nvidia применила память GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с, что является существенным обновлением по сравнению с чипами GDDR6 в GeForce RTX 3070 со скоростью 14 Гбит/с. Хотя это помогло увеличить общую пропускную способность памяти GeForce RTX 3070 Ti, Nvidia оставила объем памяти в 8 ГБ без изменения. Многие современные игры уже демонстрируют высокие требования к памяти в высоких разрешениях, особенно если включить трассировку лучей. Материалы Gigabyte указывают на то, что новая GeForce RTX 3070 Ti будет иметь вдвое больше памяти, чем оригинал, а это уже существенно. Стоит однако ожидать высокой стоимости новинки, если она вообще увидит свет, хотя при текущих ценах графических процессоров на MSRP никто не ориентируется и о конечной стоимости можно лишь гадать.