Последние заказы будут приниматься до окончания первого полугодия 2022 года

Intel объявила о планах прекратить выпуск своих высокопроизводительных процессоров серии Comet Lake 10-го поколения для мобильных ПК. Процессоры будут доступны для заказа до 2022 года. Очевидно, Intel отказывается от производства чипов с использованием своей 14-нм технологии производства, потому что сейчас у Intel на рынке есть два семейства 10-нм процессоров.

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Поскольку Intel задержалась с выходом 10-нм чипов и была вынуждена предлагать процессоры, изготовленные по ее 14-нм технологии. Эти процессоры выполнили свою работу, но поскольку 14-нм техпроцесс компании не планировался для использования в 10-ядерных процессорах, чипы имеют большой размер кристалла и не так эффективны, как с точки зрения энергопотребления, так и с точки зрения финансовых показателей, в сравнении с последними моделями Intel.

Прекращение производства устаревших высокопроизводительных процессоров дает Intel несколько преимуществ. Во-первых, это освобождает производственные мощности для других продуктов. Во-вторых, Intel будет проще производить устаревшие модели более низкого уровня, и это упростит выбор для производителей ПК и закупку дополнительных компонентов.

Клиенты Intel, которым нужны процессоры Core i5-10200H, i5-10300H, i5-10500H, i7-10750H, i7-10870H и i9-10980HK, должны будут сделать свои последние заказы до 1 апреля 2022 года. Последние чипы будут отправлены 30 августа 2022 г.

Процессоры Core i5-10400H, i7-10850H, i7-10875H, i9-10885H, Xeon W-10855M и Xeon W-10885M можно заказать только до 1 июля 2022 года и с датой отгрузки до 27 января 2023 года.

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Напомню, что в этом году Intel уже инициировала планы по завершению срока службы процессоров Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield для ноутбуков.