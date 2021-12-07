Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Графическая карта AMD Instinct MI210 получит 64 ГБ памяти HBM2E
Такая информация появилсь в сети от одного из создателей суперкомпьютера LUMI
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену

 Согласно информации от инженера, работающего над суперкомпьютером LUMI, AMD негласно начала поставки своей карты Instinct MI210 для высокопроизводительных вычислений (HPC). Ускоритель можно использовать как внутри серверов, так и на рабочих станциях, и он будет конкурировать с Nvidia A100. Однако, AMD еще только предстоит официально сообщить о характеристиках карты.

реклама

 Итак, из сообщения ясно, что AMD уже начала поставки карт Instinct MI210 клиентам, в том числе в CSC - IT центр науки Финляндии, где строится суперкомпьютер LUMI 0,55 ExaFLOPS. Судя по всему, карта MI210 была анонсирована на каком-то мероприятии, поэтому официальные спецификации вскоре должны появиться.

 Как выяснилось, Instinct MI210 имеет мало общего с Instinct MI250X, включающим два GCD. Карта имеет процессор со 104 вычислительными блоками, что соответствует 6656 потоковым процессорам и имеет 64 ГБ памяти HBM2e. Учитывая спецификации продукта, он использует только один GCD и, следовательно, не предназначен для достижения максимально возможной производительности. Несмотря на это, с 64 ГБ памяти и архитектурой CDNA 2, Instinct MI210 действительно может предложить отличное сочетание производительности и возможностей по сравнению с картами AMD Instinct MI100 или Nvidia A100.

 В свою очередь флагманский ускоритель Instinct MI250X с 128 ГБ памяти HBM2e оснащен 14080 потоковыми процессорами и имеет производительность 47,9 TFLOPS FP64, поставляется в форм-факторе OAM и, по слухам, потребляет до 550 Вт.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

 На данный момент невозможно сказать, насколько быстрым является AMD Instinct MI210. Будет интересно посмотреть, как AMD Instinct MI210 будет противостоять Nvidia A100.

#amd #nvidia #amd instinct #instinct #nvidia a100 #instinct mi210
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 2060 12 Гбайт продемонстрировала отличные результаты в майнинге криптовалюты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
85
25 смартфонов Huawei и Honor получили обновлённую операционную систему HarmonyOS 2.0
8
Dogecoin продолжил падение и может в ближайшие месяцы повторить судьбу Chia Coin
10
Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
5
Майнеры не смогут взломать защиту LHR, а доступность видеокарт улучшится к концу 2022 – NVIDIA
12
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
105
Xiaomi представит POCO M4 Pro 5G в России 16 декабря
1
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
32
Intel и Denuvo решили проблему совместимости игр с платформой Alder Lake
8
6 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 4.0 с ОС Android 12
+
Доходы майнеров сильно упали – вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 15 месяцев
40
В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
7
Европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась в 2 раза ниже российской RTX 2060 Super
14
Xiaomi 12 Lite получит Snapdragon 778G+, 120-Гц дисплей и версию с телеобъективом
2
Xiaomi 11 Lite LE получит Snapdragon 778G, 90-Гц дисплей AMOLED, NFC и Android 11
+
Учёные из Стенфорда научили дрон приземляться на деревья, оснастив его соколиными лапами
+
Раскрыты спецификации чипсетов H670, B660 и H610 для платформы Intel Alder Lake
10
Крейг Райт, называющий себя Сатоши Накамото, выплатит семье своего партнёра $100 млн
12
Функция «Заблокированная папка» в Google Фото начинает распространяться на всех смартфонах
1
WebMoney приостанавливает пополнение и перевод средств с кошельков WMR и WMP
6

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
142
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
78
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
29
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
54
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
15
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
20
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
8
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
14

Сейчас обсуждают

Anton Anikin
22:06
А теперь открой любой плеер, и посмотри сколько времени он будет создавать плейлист по папке с тысячами файлов. Но плейлист он сделает 1 раз и надолго, а открывая папку плеер должен прошманать ее кажд...
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Anton Anikin
22:03
>И сегодня большинство из нас слушает музыку через Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыку, YouTube Music или ВКонтакте< Ключевое слово "из ВАС". Вот только к компьютерам вы не имеете никакого отношения....
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
ronoho
21:59
ага, сейчас они от зарабатков с рекламы отказались))))
Instagram, YouTube, Facebook, Twitter и Google могут прекратить работать на территории РФ с 1 января
Celeron 9 GHz
21:58
Мордор ?
Instagram, YouTube, Facebook, Twitter и Google могут прекратить работать на территории РФ с 1 января
bambino_pukanov
21:56
Скорее бы уже перешли от запретительных мер к разрешительным. Ну это когда есть список разрешенных ресурсов.
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
ev_rus
21:55
О па, интересно.
Авторы PUBG выпустили Thunder Tier One — тактический экшен, действие которого происходит сразу после распада СССР
Владимир Шембергер
21:54
при чем тут китай? слышал только про Софт из германии. а баттел ай за что они платят? или не платят? у них есть античит у которого есть это 10 хачкеров, но толку ноль получается.
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
Celeron 9 GHz
21:51
Тему сисег вроде бы поднимают в пятницу )
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
mistergrim
21:51
> Если девушка пригласила вас починить компьютер, не радуйтесь. Возможно, там чинить—то и нечего Как раз в этом случае радоваться и надо, не?
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
Владимир Шембергер
21:50
нет. не будет.
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем