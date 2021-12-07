Согласно информации от инженера, работающего над суперкомпьютером LUMI, AMD негласно начала поставки своей карты Instinct MI210 для высокопроизводительных вычислений (HPC). Ускоритель можно использовать как внутри серверов, так и на рабочих станциях, и он будет конкурировать с Nvidia A100. Однако, AMD еще только предстоит официально сообщить о характеристиках карты.
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Итак, из сообщения ясно, что AMD уже начала поставки карт Instinct MI210 клиентам, в том числе в CSC - IT центр науки Финляндии, где строится суперкомпьютер LUMI 0,55 ExaFLOPS. Судя по всему, карта MI210 была анонсирована на каком-то мероприятии, поэтому официальные спецификации вскоре должны появиться.
Как выяснилось, Instinct MI210 имеет мало общего с Instinct MI250X, включающим два GCD. Карта имеет процессор со 104 вычислительными блоками, что соответствует 6656 потоковым процессорам и имеет 64 ГБ памяти HBM2e. Учитывая спецификации продукта, он использует только один GCD и, следовательно, не предназначен для достижения максимально возможной производительности. Несмотря на это, с 64 ГБ памяти и архитектурой CDNA 2, Instinct MI210 действительно может предложить отличное сочетание производительности и возможностей по сравнению с картами AMD Instinct MI100 или Nvidia A100.
В свою очередь флагманский ускоритель Instinct MI250X с 128 ГБ памяти HBM2e оснащен 14080 потоковыми процессорами и имеет производительность 47,9 TFLOPS FP64, поставляется в форм-факторе OAM и, по слухам, потребляет до 550 Вт.
На данный момент невозможно сказать, насколько быстрым является AMD Instinct MI210. Будет интересно посмотреть, как AMD Instinct MI210 будет противостоять Nvidia A100.