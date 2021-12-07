Такая информация появилсь в сети от одного из создателей суперкомпьютера LUMI

Согласно информации от инженера, работающего над суперкомпьютером LUMI, AMD негласно начала поставки своей карты Instinct MI210 для высокопроизводительных вычислений (HPC). Ускоритель можно использовать как внутри серверов, так и на рабочих станциях, и он будет конкурировать с Nvidia A100. Однако, AMD еще только предстоит официально сообщить о характеристиках карты.

реклама

Итак, из сообщения ясно, что AMD уже начала поставки карт Instinct MI210 клиентам, в том числе в CSC - IT центр науки Финляндии, где строится суперкомпьютер LUMI 0,55 ExaFLOPS. Судя по всему, карта MI210 была анонсирована на каком-то мероприятии, поэтому официальные спецификации вскоре должны появиться.

Как выяснилось, Instinct MI210 имеет мало общего с Instinct MI250X, включающим два GCD. Карта имеет процессор со 104 вычислительными блоками, что соответствует 6656 потоковым процессорам и имеет 64 ГБ памяти HBM2e. Учитывая спецификации продукта, он использует только один GCD и, следовательно, не предназначен для достижения максимально возможной производительности. Несмотря на это, с 64 ГБ памяти и архитектурой CDNA 2, Instinct MI210 действительно может предложить отличное сочетание производительности и возможностей по сравнению с картами AMD Instinct MI100 или Nvidia A100.

В свою очередь флагманский ускоритель Instinct MI250X с 128 ГБ памяти HBM2e оснащен 14080 потоковыми процессорами и имеет производительность 47,9 TFLOPS FP64, поставляется в форм-факторе OAM и, по слухам, потребляет до 550 Вт.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

На данный момент невозможно сказать, насколько быстрым является AMD Instinct MI210. Будет интересно посмотреть, как AMD Instinct MI210 будет противостоять Nvidia A100.