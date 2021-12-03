Новинка будет значительно быстрее предшественника и предложит поддержку современных беспроводных интерфейсов

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Qualcomm официально представила вычислительную платформу Snapdragon 8cx Gen3 для ноутбуков на ОС Windows. Название звучит многообещающе, а компания заявляет, что новый чип обеспечит «экстремальные мобильные вычисления, которые дадут больше, чем просто ноутбук».

Определяющей особенностью Snapdragon 8cx Gen3 является возможности подключения, при этом Qualcomm предлагает производителям выбор между модемами Snapdragon X55, X62 или X65 5G, а также поддержку Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Компания утверждает, что новый набор микросхем обеспечивает на 80% более высокую процессорную производительность и на 60% более высокую производительность графического процессора по сравнению с предшественником, что должно обеспечить более плавную работу при запуске как собственных, так и эмулируемых приложений.

Старший директор Qualcomm по управлению продуктами Мигель Нуньес объяснил, что новый Snapdragon 8cx построен с использованием 5-нм техпроцесса. Чипсет состоит из четырех ядер Arm Cortex-X1 с тактовой частотой 3 ГГц и четырех ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц с общим объемом кэш-памяти 14 мегабайт. Мигель Нуньес утверждает, что это позволяет на 40 процентов увеличить однопоточную производительность и на 85 процентов увеличить многопоточную производительность по сравнению с Snapdragon 8cx Gen2.

Новинка включает более мощный сопроцессор Spectra ISP, который, по словам Qualcomm, обеспечит лучшую производительность автофокуса, автоматический баланс белого, автоэкспозицию и захват видео до 4K HDR. Наряду с подавлением звукового шума и эха, должно улучшиться качество видеоконференцсвязи на ноутбуках, оснащенных новым набором микросхем, при условии, что производители не будут устанавливать дешевые веб-камеры.

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В дополнение к Snapdragon 8cx Gen3, Qualcomm также представила вычислительную платформу Snapdragon 7c+ Gen3, изготовленную на 6-нм техпроцессе. По сравнению со своим предшественником чипсет обеспечит на 60% более высокую производительность ЦП и до 70% более высокую производительность графического процессора, а также возможность подключения к сетям 5G и Wi-Fi 6E. Компания заявляет, что появления первых ноутбуков на новых чипсетах стоит ожидать в первой половине 2022 года.