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 Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры готовящегося к выходу топового смартфона Samsung линейки Galaxy A - Galaxy A73. На данный момент трудно сказать, когда Galaxy A73 появится в продаже, например, Samsung анонсировала Galaxy A72 в марте 2021 года, а Galaxy A71 - в декабре 2019 года. Как видно никакой закономерности в графике не прослеживается.

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 Тем не менее рендеры от @OnLeaks показывают, что Galaxy A73 внешне будет точной копией Galaxy A72. В частности, Galaxy A73 имеет плоский дисплей с отверстием под одиночную фронтальную камеру, а также четыре камеры на задней стороне. Как правило, Samsung оснащает свои устройства серии Galaxy A чипсетами среднего уровня, поэтому с большой долей вероятности можно ожидать, что Galaxy A73 будет иметь чипсет серии Snapdragon 7xx.

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 Также @OnLeaks утверждает, что размеры Galaxy A73 составляют 163,8 x 76,0 x 7,6 мм, если учитывать выступающий модуль камер, то толщина составляет 9,3 мм. Это делает Galaxy A73 примерно таким же, как Galaxy A71. Для сравнения, Galaxy A72 имеет размеры 165 x 77,4 x 8,4 мм. Кроме того, некоторых поклонников смартфонов Samsung разочарует отсутствие в Galaxy A73 разъема 3,5 мм для наушников, который присутствует в Galaxy A71 и Galaxy A72.

#смартфоны #samsung #смартфон #galaxy a #galaxy a72 #galaxy a73 #galaxy a71
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