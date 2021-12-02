AnTuTu Benchmark представил очередной Топ-10 лучших Android-смартфонов за ноябрь 2021 года, в котором Black Shark 4S Pro остался на вершине рейтинга, немного опередив RedMagic 6S Pro с показателем чуть более 875000.
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Оба этих смартфона, занимающие первые места в рейтингах, являются последними моделями от игровых брендов и имеют топовые процессоры с максимальными характеристиками. Напомню, что Black Shark 4S Pro работает на базе чипсета Snapdragon 888+. Естественно следующий игровой смартфон бренда должен быть также основан на новейшем процессоре, каковым должен стать Snapdragon 8 Gen 1.
Генеральный директор Black Shark Луо Ю Чоу также намекнул, что кроме топового чипсета флагманский Black Shark 5-й серии может повторить успех текущей модели и получить в качестве хранилища SSD накопитель UFS 3.1. Кроме того, исполнительный директор также сообщил, что следующее топовое игровое устройство бренда выйдет с "инновацией, которой никогда не было во всей индустрии мобильных телефонов".
Таким образом Black Shark на базе новейшего чипсета Snapdragon и других передовых технологий может снова занять вершину в рейтинге самых мощных смартфонов 2022 года. Дата выхода смартфона и его примерная стоимость на данный момент не известны.