Кроме того, новинка получит ряд инновационных решений, подробностей о которых на данный момент нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

AnTuTu Benchmark представил очередной Топ-10 лучших Android-смартфонов за ноябрь 2021 года, в котором Black Shark 4S Pro остался на вершине рейтинга, немного опередив RedMagic 6S Pro с показателем чуть более 875000.

реклама

Оба этих смартфона, занимающие первые места в рейтингах, являются последними моделями от игровых брендов и имеют топовые процессоры с максимальными характеристиками. Напомню, что Black Shark 4S Pro работает на базе чипсета Snapdragon 888+. Естественно следующий игровой смартфон бренда должен быть также основан на новейшем процессоре, каковым должен стать Snapdragon 8 Gen 1.

Генеральный директор Black Shark Луо Ю Чоу также намекнул, что кроме топового чипсета флагманский Black Shark 5-й серии может повторить успех текущей модели и получить в качестве хранилища SSD накопитель UFS 3.1. Кроме того, исполнительный директор также сообщил, что следующее топовое игровое устройство бренда выйдет с "инновацией, которой никогда не было во всей индустрии мобильных телефонов".

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Таким образом Black Shark на базе новейшего чипсета Snapdragon и других передовых технологий может снова занять вершину в рейтинге самых мощных смартфонов 2022 года. Дата выхода смартфона и его примерная стоимость на данный момент не известны.