Это позволит новинке конкурировать с Intel ARC A380, которая будет иметь 6 ГБ памяти

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Инсайдер @kopite7kimi предоставил подробную информацию о GeForce RTX 3050, одной из двух бюджетных карт, которые NVIDIA, как ожидается, выведет на рынок в серии RTX 30. Предположительно, NVIDIA выпустит новинку в первом полугодии 2022 года. В настоящее время NVIDIA собирается в качестве устройства начального уровня предложить обновленную видеокарту RTX 2060 с 12 ГБ памяти, продажи которой начнутся 17 декабря.

Согласно информации @kopite7kimi, GeForce RTX 3050 будет иметь 8 ГБ видеопамяти GDDR6, что вдвое больше, чем у ожидаемого конкурента Radeon RX 6500 XT от AMD. Кроме того, на стороне RTX 3050 будет 128-битная шина памяти, в то время, как RX 6500 XT получит только 64-битную шину.

Источник добавляет, что GeForce RTX 3050 будет основана на графическом процессоре GA106, который NVIDIA уже использует в RTX 3060. Напомню, что мобильные версии RTX 3050 и RTX 3050 Ti вместо этого используют графический процессор GA107. @kopite7kimi считает, что в RTX 3050 NVIDIA будет использовать графический чип GA106-150-A1 вместо GA106-300-A1, установленного в RTX 3060.

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Инсайдер настаивает на том, что RTX 3050 также будет иметь 3072 ядра, что намного больше, чем у RX 6500 XT или Intel Arc A380. Между тем, другой известный инсайдер @TUM_APISAK утверждает, что Intel Arc A380 будет оснащен 6 ГБ видеопамяти GDDR6, которая также может иметь 96-битную шину. @TUM_APISAK ожидает, что Arc A380 будет соответствовать по производительности GTX 1650 SUPER.