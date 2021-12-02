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GeForce RTX 3050 получит 8 ГБ видеопамяти
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 Инсайдер @kopite7kimi предоставил подробную информацию о GeForce RTX 3050, одной из двух бюджетных карт, которые NVIDIA, как ожидается, выведет на рынок в серии RTX 30. Предположительно, NVIDIA выпустит новинку в первом полугодии 2022 года. В настоящее время NVIDIA собирается в качестве устройства начального уровня предложить обновленную видеокарту RTX 2060 с 12 ГБ памяти, продажи которой начнутся 17 декабря.

 Согласно информации @kopite7kimi, GeForce RTX 3050 будет иметь 8 ГБ видеопамяти GDDR6, что вдвое больше, чем у ожидаемого конкурента Radeon RX 6500 XT от AMD. Кроме того, на стороне RTX 3050 будет 128-битная шина памяти, в то время, как RX 6500 XT получит только 64-битную шину.

 Источник добавляет, что GeForce RTX 3050 будет основана на графическом процессоре GA106, который NVIDIA уже использует в RTX 3060. Напомню, что мобильные версии RTX 3050 и RTX 3050 Ti вместо этого используют графический процессор GA107. @kopite7kimi считает, что в RTX 3050 NVIDIA будет использовать графический чип GA106-150-A1 вместо GA106-300-A1, установленного в RTX 3060.

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 Инсайдер настаивает на том, что RTX 3050 также будет иметь 3072 ядра, что намного больше, чем у RX 6500 XT или Intel Arc A380. Между тем, другой известный инсайдер @TUM_APISAK утверждает, что Intel Arc A380 будет оснащен 6 ГБ видеопамяти GDDR6, которая также может иметь 96-битную шину. @TUM_APISAK ожидает, что Arc A380 будет соответствовать по производительности GTX 1650 SUPER.

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sevik68
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так то ставят и на C2D, обойти требования просто, но вопрос в том, что на хер это надо
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ev_rus
23:59
А что на 12ххх процах не протестино? :) Очередной шлак тест, начнем с того, что уже есть игры, которые строго запускаются минимум на 10-ке.
Windows 7 vs Windows 11 – сколько fps в играх даёт переход на новую ОС по мнению TG
Дмитрий
23:58
Амеры банили русские айпи в распродажи. Чтобы не дай бог наши не купили по нормальной цене. хотя на видеокарты всёравно нормальной не было
В США хотят запретить использование ботов в попытке остановить перекупщиков видеокарт
ev_rus
23:55
Такие как ты профессионалы? А игроманам с домашними компами, что в них вставлять, процы и говно видюхи также Амд? Нет деда спасибо, давай сам себе.
Инвестиционные фонды теперь больше верят в AMD, чем в Intel
DiLouk
23:54
Не важно, сколько там процентов, я никуда с десятки переходить не планирую.
Windows 11 стала второй по популярности геймерской ОС и набрала рекордные 8.6% в Steam за 2 месяца
ev_rus
23:52
Так вся продукция Амд такая! Это же реально смешно. По принципу: купил - авось повезет с приличной работой в новых прогах и играх, которые выйдут.
Инвестиционные фонды теперь больше верят в AMD, чем в Intel
ev_rus
23:51
Кто о чем, а кто все о мечтах.
Инвестиционные фонды теперь больше верят в AMD, чем в Intel
Leff
23:48
Неплохо бы сообщить всем конторам, которые корпуса с шумоизоляцией делают: выяснилось наконец - что им нужно, а что нет.))
О проблемах современных компьютерных корпусов
ev_rus
23:47
3050 по производительности будет как старая 2060 (первоначальная), куда ей 4Гб, людей смешить в наше время? Когда игр уже прилично которые в 1080р на максимальных потребляют 6+Гб.
GeForce RTX 3050 может получить 8 Гб памяти 3072 ядер CUDA и станет конкурентом Intel ARC A380
ev_rus
23:43
Со след года 6Гб памяти будет на борту только бюджетных карт, в т.ч. в ноутах. Если карта близка к среднему уровню уже будут ставить минимум 8Гб.
GeForce RTX 3050 получит 8 ГБ видеопамяти
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