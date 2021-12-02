Информация о них стала доступна на сайте компании

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Спустя всего несколько часов после подтверждения существования модели RTX 2060 12 ГБ NVIDIA официально разместила новую карту на своем веб-сайте.

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Как уже говорилось, GeForce RTX 2060 12GB будет иметь 2176 ядер CUDA. Тактовая частота процессора в базовом режиме составляет 1470 МГц и 1650 МГц в режиме разгона. Таким образом, они идентичны RTX 2060 SUPER. Новая модель будет оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине памяти. Это означает, что карта будет иметь максимальную пропускную способность памяти 336 ГБ/с, а это на 112 ГБ/с меньше, чем у модели RTX 2060 SUPER.

Карта основана на 12-нм архитектуре Turing и оснащена графическим процессором TU106 с поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS. Однако некоторые функции поколения Ampere будут недоступны для этой карты, например, Resizable BAR и поддержка PCI Express 4.0.

Из-за увеличенного объема памяти карта имеет TDP 185 Вт, что на 25 Вт больше, чем у оригинальной модели с 6 ГБ, и на 10 Вт больше, чем у RTX 2060 SUPER. Что касается цены, то NVIDIA еще не раскрыла её, однако в The Verge появилось краткое заявление: "Это премиальная версия RTX 2060 6 ГБ, и цена будет отражать это".

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таким образо, новинка определенно будет стоить более 299 долларов, что на данный момент является официальной рекомендованной ценой для варианта с 6 ГБ. Очевидно, что данная цена не имеет ничего общего с текущей розничной ценой. Карта предположительно будет доступна как в кастомном исполнении, так и в версии Founders Edition. Выход карт Founders Editions дает шанс геймерам купить их без завышенной цены. Официально новинка выйдет в продажу 7 декабря.