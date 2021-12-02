Такие результаты показывает тестирование портала XFastest

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Порталу XFastest удалось получить инженерный образец еще не выпущенного процессора начального уровня Intel Core i3-12100 поколения Alder Lake-S.

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На данный момент Intel выпустила только процессоры серии K на базе архитектуры Alder Lake-S, а другие модели должны появиться в первом квартале 2022 года. Согласно утечкам, серия Core 12-го поколения будет включать более 30 процессоров для настольных компьютеров. Для пользователей ПК с ограниченным бюджетом наиболее ожидаемыми являются процессоры начального уровня, которые отсутствовали в серии Rocket Lake-S.

Intel Core i3-12100 является четырехъядерным процессором с восемью потоками. Он не поддерживает гибридную архитектуру, поскольку имеет только производительные ядра Golden Cove. Согласно информации XFastest, тестируемый образец имеет максимальную тактовую частоту в режиме разгона 4,3 ГГц, которая достигается только при одном работающем ядре.

Интересно, что у этого образца значения PL1 и PL2 отличаются от ожидаемых. Напомню, что с выпуском новой платформы Alder Lake компания Intel изменила название этих ограничений мощности на Processor Base Power (PBP) и Maximum Turbo Power (MTP) соответственно. Представленный процессор Core i3-12100 имеет PBP 60 Вт и MTP 77 Вт.

Образец тестировался на материнской плате ASRock Z690 Steel Legend, оснащенной 16 ГБ памяти DDR4-3600 и графическим процессором GeForce RTX 3060 Ti. Для сравнения использовались четырехъядерные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, работавшие на материнской плате ASRock X470 Taichi с аналогичными модулями памяти и графической картой.

Новинка от Intel показал высокую производительность во всех тестах в сравнении с серией Ryzen 3 на базе Zen2. Он также выделяет меньше тепла и потребляет меньше энергии в зависимости от теста.

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С полным обзором грядущей бюджетной новинки от Intel можно ознакомиться на сайте Xfastest. Цена процессора еще неизвестна, но, как сообщается, он может стоить меньше 130 долларов.