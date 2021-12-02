Источником утечки новой информации стал известный инсайдер Роланд Квандт

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Роланд Квандт и WinFuture опубликовали подробности о Galaxy S21 FE, добавив некоторые сведения к множеству утечек, появившихся в сети в течение этого года. В прошлом месяце CoinBRS опубликовал множество предварительных изображений смартфона, а @Abhisheksoni130 поделился фотографиями варианта устройства с чипсетом Snapdragon 888. Напомню, что Samsung, как ожидается, выпустит два варианта Galaxy S21 FE, один с чипсетом Exynos 2100 на некоторых рынках, а второй с чипсетом Snapdragon 888.

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По словам Квандта, Samsung будет продавать Galaxy S21 FE в Европе только с Exynos 2100, как и остальные модели серии Galaxy S21. Смартфон, который предназначен для Европы имеет номер модели SM-G990E и будет доступен в четырех цветах и, как минимум с двумя конфигурациями памяти. Предыдущие утечки говорили о конфигурациях с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, но Квандт упоминает только о вариациях внутренней памяти объемом 128 или 256 ГБ.

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Квандт добавляет, что Galaxy S21 FE будет стоить в Европе от 660 евро за модель с 128 ГБ памяти. Потенциально модель начального уровня может иметь 6 ГБ оперативной памяти, а не 8 ГБ, и 128 ГБ памяти. В прошлом году Samsung запустила Galaxy S20 FE в Европе по цене от 633 евро, а максимальная версия с 256 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной памяти при этом стоила 719 евро. Вариант с чипсетом Snapdragon 865 и с поддержкой 5G продавались по цене 730 евро. Таким образом, Galaxy S21 FE будет немного дороже 4G-версии Galaxy S20 FE.