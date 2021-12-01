Выход следующей серии телефонов Redmi Note ожидается во 2-м квартале будущего года

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Некоторое время назад Xiaomi представила серию Redmi Note 11 в Китае. Хотя компания еще не выпустила смартфоны данной серии на всех мировых рынках, похоже, что работа над преемниками в линейке Redmi Note уже активно ведется.

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Как сообщил пользователь YouTube Сахил Карул, слухи утверждают, что Xiaomi собирается запустить серию Redmi Note 12 во втором квартале 2022 года в Китае. Конечно, это вряд ли это является неожиданной информацией, поскольку Xiaomi недавно перешла на выпуск новых поколений Redmi Note два раза в год. Например, в этом году дебютировали серии Redmi Note 10 и Redmi Note 11. Таким образом 2-й квартал 2022 года как раз наступит через шесть месяцев после запуска в Китае серии Redmi Note 11.

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Сахил Карул также предоставил изображение смартфона. Хотя нет уверенности, что это именно рендер одного из представителей серии Redmi Note 12, поскольку он выглядит довольно неправдоподобно. Выводы каждому делать самостоятельно, но ранее этот источник был точным в своих предыдущих прогнозах.