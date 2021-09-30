Запрет вступает в силу уже сегодня

YouTube обновил свою политику, касающуюся борьбы с дезинформацией в медицине, включив в нее новые рекомендации. Google заявила, что наблюдает большой поток ложных заявлений о вакцинах против Covid-19, которые в целом отрицательно влияют на информирование о вакцинах.

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Согласно новым правилам YouTube, хостинг будет удалять контент, в котором утверждается, что одобренные вакцины опасны или приводят к серьезным негативным последствиям для здоровья. YouTube также будет удалять видеоролики, в которых утверждается, что вакцины не снижают риск заражения, а также материалы, содержащие дезинформацию о веществах, содержащихся в вакцинах. Приведенные конкретные примеры включают контент, в котором утверждается, что допущенные к применению вакцины вызывают рак, аутизм или бесплодие. Кроме того, удалению подлежат материалы, в которых утверждается, что вещества в вакцинах могут каким-то образом позволять следить за людьми.

YouTube продолжит размещать контент о вакцинах, в котором приводятся исторические факты успешного применения вакцин и их новые испытания. Более того, личные свидетельства, касающиеся вакцинации, также будут публиковаться, при условии, что видео не нарушает другие принципы сообщества в отношении вакцинации.

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Представитель YouTube заявил, что компания Google консультировалась с организациями здравоохранения и экспертами, чтобы разработать новую политику. Сообщается, что с прошлого года ресурс удалил более 130 000 видео за нарушение правил сообщества против вакцинации. Согласно данным CNBC, видео хостинг также удалил каналы, связанные с известными распространителями дезинформации, включая Джозефа Меркола, Шерри Тенпенни и Фонд защиты здоровья детей, который связан с Робертом Ф. Кеннеди-младшим.