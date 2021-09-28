Открытый бета-тест игры стартует через две недели

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Компания EA раскрыла системные требования новой игры серии Battlefield. Игра будет работать только на 64-битной Windows 10, естественно, что грядущая Windows 11 также будет поддерживаться, хотя и не упоминается в системных требованиях. Что касается конфигураций железа, то минимальными требованиями являются как минимум процессор AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-6600K. Что касается графики, необходимы NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD «Polaris» Radeon RX 560. На мой субъективный взгляд требования к процессору в минимальной конфигурации явно завышены, и поиграть можно будет на более старых процессорах, при условии наличия минимум четырёх физических ядер.

В рекомендованных спецификациях значатся 8-ядерный процессоры AMD Ryzen 5 2700X или Core i7-4790, который, даже старше Core i5-6600K из минимальных требований. DICE рекомендует видеокарты GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти GDDR6 или Radeon RX 6600 XT с 8 ГБ памяти.

Информацию о том, какие настройки графики используются в минимальных и рекомендуемых требованиях DICE не сообщает. Бета-тест Battlefield 2042 стартует с 6 октября, предварительно загрузить игру можно будет 5 октября. 6 и 7 октября приступить к тестированию смогут игроки с правом раннего доступа, а открытая бета-версия для всех стартует 8 октября и продлится до 10 октября.





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Выход игры на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 состоится 19 ноября. Стоит сказать, что версии для PS4 и Xbox One не будут поддерживать 128 игроков.