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Видеокарта Intel Arc с графическим процессором DG2-128 получит 6 ГБ памяти
Кроме того, в сети появилась фотография небольшой части грядущего ускорителя Intel
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 Фотография предполагаемой дискретной настольной видеокарты Intel DG2-128 из серии Alchemist была размещена на Chiphell. Фотография соответствует официальным и неофициальным фотографиям линейки DG2.

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 Intel уже раскрыла дизайн своего графического процессора начального уровня DG2-128EU вместе с флагманской моделью 512EU. Утечка утверждает, что карта очень короткая и имеет типичное энергопотребление 65 Вт, что даже ниже, чем ожидалось из ранее появившегося слайда, где такая карта была указана как SOC2 с мощностью <75 Вт. Кроме того, упоминается наличие 6 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6.

 На фото не так много подробностей, но источник указал, где на плате расположены графический процессор и память. Отверстия для крепления системы охлаждения также можно рассмотреть, это еще раз подтверждает, что речь идет о настольном варианте видеокарты.

 Некоторое время назад Igor’sLAB поделился схемой платы для ноутбуков DG2-128. Её можно использовать для сравнения. Похоже, что мобильный вариант будет иметь чипы памяти немного ближе к GPU, и, что в мобильной версии будет на один модуль памяти меньше. Это означает, что мобильный графический процессор может использовать 128-битный или, что более вероятно, 64-битный интерфейс, тогда как настольный вариант будет использовать 96-битный интерфейс.

Настольная версия DG2-128 

Мобильная версия DG2-128

 В линейку видеокарт также входит модель DG2-384, которая пока не подтверждена Intel. Компания продемонстрировала только два варианта графического процессора со 128EU и 512EU.

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 По данным Moore’s Law is Dead, серия настольных карт Intel Arc Alchemist будет включать три модели, в то время как мобильные графические процессоры будут представлены пятью различными моделями.

#intel #dg2 #intel arc #intel arc alchemist #dg2-128
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