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Началась рассылка MIUI 12.5 Enhanced Edition на Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 10 5G
Рбновиться пока можно только на китайских версиях смартфонов
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 Компания Xiaomi приступила к рассылке MIUI 12.5 Enhanced Edition на следующую партию смартфонов. На данный момент компания обновила десяток устройств до MIUI 12.5 Enhanced Edition на домашнем рынке, а внедрение глобальной прошивки должно начаться несколько позже. Хотя Xiaomi точно не перечисляет, какие модели будут следующими для глобальной версии MIUI 12.5 Enhanced Edition, известно, что шесть телефонов Redmi должны быть обновлены к концу октября вместе с Mi 10 Youth Edition.

 Что касается следующих на очереди моделей, то ими являются Redmi Note 9 Pro 5G и китайская версия Redmi Note 10 5G. Согласно журналу изменений, Xiaomi внесла те же правки в MIUI 12.5, что и в первую партию устройств. Следовательно, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 10 5G также получили увеличенную производительность. Кроме того, новые сборки содержат исправление безопасности Android от сентября 2021 года.

 Желающие могут скачать сборки для соответствующих моделей по ссылкам ниже. Стоит обратить внимание, что эти сборки предназначены только для китайских версий смартфонов, а для их установки может потребоваться сторонний загрузчик, например TWRP.

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Redmi Note 10 5G China - V12.5.1.0.RKSCNXM / OTA

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Давай покажи чего ты там на изучал с пруфами или сольешься безмозглая малолетка? ))))))))
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sNQ
14:10
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Kira625
14:10
Предлагаю начать с отключения tsmc. Будет весело. А будут проявлять недовольство - отключить весь тайвань. Будет еще веселее. ;)
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