Рбновиться пока можно только на китайских версиях смартфонов

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

реклама

Компания Xiaomi приступила к рассылке MIUI 12.5 Enhanced Edition на следующую партию смартфонов. На данный момент компания обновила десяток устройств до MIUI 12.5 Enhanced Edition на домашнем рынке, а внедрение глобальной прошивки должно начаться несколько позже. Хотя Xiaomi точно не перечисляет, какие модели будут следующими для глобальной версии MIUI 12.5 Enhanced Edition, известно, что шесть телефонов Redmi должны быть обновлены к концу октября вместе с Mi 10 Youth Edition.

Что касается следующих на очереди моделей, то ими являются Redmi Note 9 Pro 5G и китайская версия Redmi Note 10 5G. Согласно журналу изменений, Xiaomi внесла те же правки в MIUI 12.5, что и в первую партию устройств. Следовательно, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 10 5G также получили увеличенную производительность. Кроме того, новые сборки содержат исправление безопасности Android от сентября 2021 года.

Желающие могут скачать сборки для соответствующих моделей по ссылкам ниже. Стоит обратить внимание, что эти сборки предназначены только для китайских версий смартфонов, а для их установки может потребоваться сторонний загрузчик, например TWRP.

Redmi Note 9 Pro 5G - V12.5.4.0.RJSCNXM

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Redmi Note 10 5G China - V12.5.1.0.RKSCNXM / OTA