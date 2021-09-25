Таким образом пользователи старых устройств могут дальше продолжать использовать свои гаджены, не беспокоясь о безопасности

Компания Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых версий iPhone и iPad. Это обновление является ответом компании из Купертино на обнаружение еще одного критического и активно используемого злоумышленниками недостатка безопасности системы в ядре XNU, который позволяет выполнять вредоносный код. Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи старых устройств Apple как можно скорее установили обновление iOS 12.5.5. К затронутым уязвимостью смартфонам относятся iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

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В сегменте планшетов под угрозой находятся iPad Air 2013 года и iPad mini второго и третьего поколения. IPod Touch 6-го поколения также должен быть обновлен до версии iOS 12.5.5. Несмотря на то, что это устаревшие устройства, Apple все же решила пойти навстречу пользователям и исправить критические проблемы безопасности.

Благодаря хорошей политике обновлений Apple, пользователи вышеупомянутых iPhone и iPad могут и дальше безопасно использовать свои устройства после обновления. Кроме того, в обновлении iOS 12.5.5 Apple дополнительно исправила два других недостатка безопасности, связанных со шпионским ПО Pegasus, которые недавно были устранены в обновлении iOS 14.8 для новых устройств. Также эти проблемы должны быть исправлены в последней версии мобильной операционной системы iOS 15.