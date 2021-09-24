Выпуск первых устройств ожидается уже к концу года

На китайском саммите по флэш-памяти Kioxia представила первые подробности о своем прототипе твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 5.0. Компания сообщила, что прототип их корпоративного SSD обеспечивает скорость последовательного чтения 14 ГБ/с и скорость записи 7 ГБ/с, что на 103% и 67% соответственно больше, чем у ее собственного устройства PCIe Gen4 CM6. В то же время компания сообщает, что прототип предлагает на 79% более высокую производительность ввода-вывода при произвольном чтении, а также на 77% и 50% меньшую задержку при операциях чтения и записи.

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Kioxia выпустит свой первый 2,5-дюймовый твердотельный накопитель с форм-фактором EDSFF E3S в ближайшем будущем, возможно, к концу этого года. Компания ожидает, что появление на рынке твердотельных накопителей PCIe 5.0 произойдет в 2022 году. Они будут предлагаться с емкостью от 1,6 ТБ до 30 ТБ.

Однако пока нет новостей о потребительских SSD PCIe Gen5, несмотря на то, что процессоры Intel Alder Lake-S будут запущены менее чем через два месяца. Эти процессоры станут первыми настольными чипами, поддерживающими новый интерфейс. А так как графических процессоров с поддержкой шины PCIe Gen5 попросту не существуют в природе, SSD могут стать первыми устройствами с её поддержкой.