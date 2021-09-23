Новинка пока находится на стадии разработки, но обещает высокую производительность и существенное снижение рабочей температуры

TeamGroup анонсировала новое семейство твердотельных накопителей, оснащенных специальной системой жидкостного охлаждения (LCS). Накопители T-Force Cardea Liquid II прежде всего предназначены для энтузиастов, которым требуется максимальная производительность и эффектный внешний вид.

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T-Force Cardea Liquid II всё ещё находится в стадии разработки, поэтому TeamGroup пока не поделилась какими-либо характеристиками или данными о производительности. Но из образов TeamGroup очевидно, что речь идет о стандартно SSD M.2 2280 с интерфейсом PCIe x4. Если предположить, что в качестве интерфейса будет PCIe 4.0x4, производительность этого твердотельного накопителя, вероятно, достигнет 7400 МБ/с, поэтому основным преимуществом системы охлаждения будет обеспечение стабильной производительности в течение длительных периодов времени.

Специальная система жидкостного охлаждения предназначена для максимального повышения эффективности охлаждения и обеспечения работы привода без снижения производительности даже при длительных высоких нагрузках. Такие рабочие нагрузки у обычных пользователей довольно редки, но обладатели рабочих станций, безусловно, почувствуют преимуществами улучшенного охлаждения твердотельных накопителей.

Система LCS может показаться излишеством для современного SSD-накопителя с шиной PCIe Gen 4 потребительского уровня, однако, она может быть полезна для накопителей следующего поколения на шине PCIe Gen 5, поскольку они будут еще более горячими.

Стоит сказать, что массивная система жидкостного охлаждения для твердотельного накопителя M.2 может не всем подойти. Многие материнские платы оснащены слотами M.2 рядом с PCIe x16 для видеокарт, которые в свою очередь также имеют крупные системы охлаждения. В любом случае TeamGroup T-Force Cardea Liquid II все еще находятся в разработке, поэтому рано говорить, как они будут выглядеть.