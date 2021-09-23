Об этом и многом другом сообщила Valve на своей страничке с FAQ

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Ожидается, что первая ограниченная партия портативных консолей от Valve Steam Deck поступит в продажу в грядущий предновогодний праздничный сезон. Компания Valve проделала большую работу, рекламируя хорошие технических характеристик оборудования, чтобы подогреть интерес игрового сообщества, но многие детали о новой игровой консоли остаются неизвестными. Чтобы ответить на некоторые интересующие вопросы потенциальных покупателей консоли, Valve обновила свою страницу с часто задаваемыми вопросами (FAQ), добавив новую информацию, раскрывающую наиболее интересные функции грядущей консоли.

Ниже представлен список наиболее важных функций, включенных в обновленный FAQ по Steam Deck:

- Уровень совместимости Proton позволяет пользователям запускать игры не только от Steam;

- Функция «Добавить игру» из настольного клиента доступна в клиенте Steam Deck;

- Steam Deck форматирует SD-карты с файловой системой ext4, а также считывает карты exFAT;

- Пользователи могут использовать Steam Deck в качестве игрового контроллера ПК через Remote Play;

- Гарнитуры VR технически могут быть сопряжены со Steam Deck, но консоль не оптимизирована для запуска игр VR;

- Steam Deck по умолчанию работает с полной производительностью в портативном режиме;

- Аудио разъем объединяет линейный выход и микрофонный;

- Сенсорный экран поддерживает до 10 независимых касаний;

- Пользователи смогут получить доступ к BIOS, который поддерживает мультизагрузку;

- Нет поддержки внешних графических процессоров.