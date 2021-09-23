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Steam Deck от Valve можно использовать в качестве контроллера для ПК
Об этом и многом другом сообщила Valve на своей страничке с FAQ
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 Ожидается, что первая ограниченная партия портативных консолей от Valve Steam Deck поступит в продажу в грядущий предновогодний праздничный сезон. Компания Valve проделала большую работу, рекламируя хорошие технических характеристик оборудования, чтобы подогреть интерес игрового сообщества, но многие детали о новой игровой консоли остаются неизвестными. Чтобы ответить на некоторые интересующие вопросы потенциальных покупателей консоли, Valve обновила свою страницу с часто задаваемыми вопросами (FAQ), добавив новую информацию, раскрывающую наиболее интересные функции грядущей консоли.

 Ниже представлен список наиболее важных функций, включенных в обновленный FAQ по Steam Deck:

 - Уровень совместимости Proton позволяет пользователям запускать игры не только от Steam;

 - Функция «Добавить игру» из настольного клиента доступна в клиенте Steam Deck;

 - Steam Deck форматирует SD-карты с файловой системой ext4, а также считывает карты exFAT;

 - Пользователи могут использовать Steam Deck в качестве игрового контроллера ПК через Remote Play;

 - Гарнитуры VR технически могут быть сопряжены со Steam Deck, но консоль не оптимизирована для запуска игр VR;

 - Steam Deck по умолчанию работает с полной производительностью в портативном режиме;

 - Аудио разъем объединяет линейный выход и микрофонный;

 - Сенсорный экран поддерживает до 10 независимых касаний;

 - Пользователи смогут получить доступ к BIOS, который поддерживает мультизагрузку;

 - Нет поддержки внешних графических процессоров.

#steam #valve #игровая консоль #steam deck
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