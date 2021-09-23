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Видеокарты AMD Radeon предыдущих поколений получили поддержку трассировки лучей
Это, однако, на данный момент касается только системы Linux
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 На этой неделе энтузиасты, работающие над Mesa, заявили о реализации в среде Linux трассировки лучей для графических процессоров AMD предыдущих поколений. Джошуа Эштон, разработчик DXVK и других Direct3D-on-Vulkan работ для Valve сказал: "Этот проект реализует трассировку лучей для более старых поколений Navi, Vega, Polaris и т. д. Он делает это, эмулируя инструкции AMD в программном обеспечении, как на картах RDNA 2".

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 В последнее время поддержка программной и аппаратной трассировки лучей находится в центре внимания, так как позволяет значительно улучшить качество графики. Но эта технология также приводит к значительному падению производительности даже на современном оборудовании, поддерживающем аппаратное ускорение трассировки лучей, например, графических процессорах AMD Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Решение Ubisoft не внедрять трассировку лучей в Far Cry 6 для последних игровых консолей хорошо это иллюстрирует. Но, очевидно, что энтузиасты, работающие с Linux, хотят включить поддержку трассировки лучей в Vulkan даже на устаревших архитектурах, таких как RDNA, а также GCN 4/5.

 По словам Джона Педди, главы Jon Peddie Research, существует шесть уровней поддержки аппаратной трассировки лучей графическими процессорами. Графические процессоры RDNA 2 находятся на уровне 3, поскольку они поддерживают аппаратную обработку BVH. Между тем графические процессоры на базе архитектур AMD, представленных в 2016–2019 годах, не поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей, но они могут эмулировать обработку BVH в программном обеспечении с помощью стандартных инструкций шейдера.

 Хотя такая эмуляция является допустимой, она также требует огромных затрат вычислительных мощностей для игр в реальном времени, чего просто нет в устаревших графических процессорах. Тем не менее идея добавления поддержки трассировки лучей к оборудованию предыдущих поколений представляет некоторый интерес.

 Nvidia поддерживает DirectX Raytracing (DXR) на своих графических процессорах серии GTX 10 и GTX 16 с 6 ГБ или более видеопамяти через драйверы, которые эмулируют вычисления трассировки лучей. Однако даже самый быстрый из таких графических процессоров - GeForce GTX 1080 Ti показывает двукратное падение производительности в играх с DXR первого поколения, таких как Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider и Metro Exodus. Ожидается, что реализация трассировки лучей в программном обеспечении на оборудовании AMD покажет аналогичное снижение производительности.

#amd #nvidia #radeon #linux #radeon rx 6000 #трассировка лучей #linux mesa
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