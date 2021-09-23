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В ближайшие годы Fortnite не вернется на устройства Apple
Об этом сообщает ресурс MacRumors
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 После того как Epic Games недавно отпраздновал частичную победу в судебном процессе против Apple, многие игроки надеялись, что Fortnite, являвшаяся основным объектом судебной тяжбы, станет доступна для загрузки и игры на смартфонах Apple. Однако, согласно сообщению MacRumors, эти надежды и мечты не оправдались.

 Юристы, представляющие компанию Apple, объявили, что компания намерена дождаться всех судебных решений, включая все апелляции. Из-за сложности дела для их завершения могут потребоваться годы, прежде чем суды вынесут такое решение. Тем временем поклонникам Fortnite и потенциальным покупателям новых смартфонов придется приобретать устройство на ОС Android. Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини также подтвердил, что учетная запись разработчика компании останется в черном списке App Store.

 Таким образом, Epic Games не может охватить базу пользователей Apple, насчитывающую более 1 миллиарда устройств. Неудивительно, что Apple не устраивает решение суда, которое требует, чтобы компания разрешила использование альтернативных способов оплаты в приложениях для iOS. Apple заинтересована в сохранении миллионов долларов, которые она зарабатывает от покупок и платежей, совершаемых через ее платформу App Store.

#apple #epic games #epic games store #fortnite #fortnite ios #fortnite on android
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