Об этом сообщает ресурс MacRumors

реклама

После того как Epic Games недавно отпраздновал частичную победу в судебном процессе против Apple, многие игроки надеялись, что Fortnite, являвшаяся основным объектом судебной тяжбы, станет доступна для загрузки и игры на смартфонах Apple. Однако, согласно сообщению MacRumors, эти надежды и мечты не оправдались.

Юристы, представляющие компанию Apple, объявили, что компания намерена дождаться всех судебных решений, включая все апелляции. Из-за сложности дела для их завершения могут потребоваться годы, прежде чем суды вынесут такое решение. Тем временем поклонникам Fortnite и потенциальным покупателям новых смартфонов придется приобретать устройство на ОС Android. Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини также подтвердил, что учетная запись разработчика компании останется в черном списке App Store.

Таким образом, Epic Games не может охватить базу пользователей Apple, насчитывающую более 1 миллиарда устройств. Неудивительно, что Apple не устраивает решение суда, которое требует, чтобы компания разрешила использование альтернативных способов оплаты в приложениях для iOS. Apple заинтересована в сохранении миллионов долларов, которые она зарабатывает от покупок и платежей, совершаемых через ее платформу App Store.