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Компания Seagate уже много лет является сторонником технологии магнитной записи с подогревом (HAMR) и поставила тысячи таких жестких дисков избранным клиентам. Однако, компания до сих пор не сделала подобные жесткие диски массовым продуктом. Но, cудя по всему, компания уже работает над накопителями HAMR второго поколения, которые она планирует выпустить на массовый рынок.

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Финансовый директор Seagate Джанлука Романо заявил, что компания разрабатывает накопители с технологией HAMR следующего поколения, емкость которых составит около 30 ГБ. Романо не сообщил, когда компания ожидает выхода на рынок платформы HAMR второго поколения. Учитывая, что Seagate к 2025 году собирается представить жесткие диски объемом 50 ГБ, стоит ожидать выпуска моделей на 30 ТБ несколько раньше, например, в 2023 или начале 2024 года.

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Технология Seagate HAMR позволяет компании значительно и довольно быстро увеличить плотность записи своих жестких дисков. Современные жесткие диски емкостью 20 ТБ с девятью пластинами имеют плотность записи около 1,116 Тбайт/дюйм2. Компания Seagate продемонстрировала, что ее технология HAMR может поддерживать плотность записи до 2,6 Тбайт/дюйм2 с возможностью увеличения данного показателя до 6 Тбайт/дюйм2 к 2030 году, чтобы можно было получить 3,5-дюймовые жесткие диски емкостью 100 Тбайт.