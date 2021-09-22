Выход видеокарты Radeon RX 6600 состоится 14 октября
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 является моделью среднего уровня, предназначенной для игр с разрешением FullHD. Видеокарта уже много раз упоминалась в утечках, а первые изображения видеокарты Gigabyte EAGLE появлялись на сайте videocardz. Теперь ресурс получил сведения об эмбарго на новую карту, запуск которой предположительно ожидается в середине октября. Перечисленные ниже эмбарго предназначены не для тестировщиков или розничных продавцов, а для партнеров AMD. Компания потребовала от всех AIB предоставить список образцов до 15 сентября, то есть это должно было произойти на прошлой неделе. Отправка образцов может начаться 29 сентября, но попасть в руки образцы не должны до 4 октября.
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Самой интересной датой для пользователей является 13 октября, когда должны появиться обзоры грядущей новинки. Вспоминая предыдущие подобные события, выхода в продажу стоит ожидать на следующий день после обзоров прессы, то есть 14 октября.
Кроме того, теперь можно точно узнать спецификации карты Radeon RX 6600, которая получит 1792 потоковых процессора и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Согласно таблице спецификаций, Radeon RX 6600 должна иметь 28 вычислительных блоков, это означает, что в чипе Navi 23 данной модели отключены 4 вычислительных блока. Также из таблицы видно, что карта будет иметь только 8 ГБ памяти, и варианта с 4 ГБ не будет.
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